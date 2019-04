FIFA 19 dio a conocer el Equipo de la Semana (TOTW) en Ultimate Team

Las últimas

[{"id":109695,"title":"Emelec vs. Cruzeiro EN VIVO HOY: cara a cara por el Grupo B de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-cruzeiro-vivo-grupo-b-copa-libertadores-2019-minuto-minuto-estadio-banco-pacifico-capwell-via-fox-sports-3-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-ecuador-brasil-nnda-nnrt-109695","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4e70a0a63e.jpeg"},{"id":109736,"title":"Era el 2-0: la opci\u00f3n de Rodrigo Moreno en el Real Madrid vs. Valencia [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-rodrigo-tuvo-gol-2-0-mestalla-laliga-santander-video-109736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca520c8874ca.jpeg"},{"id":109553,"title":"River Plate vs Internacional hoy desde Brasil: chocan v\u00eda FOX Sports por Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-internacional-vivo-fox-sports-copa-libertadores-2019-grupo-tyc-sports-porto-alegre-online-sportv-nndc-109553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca52234a18ee.jpeg"},{"id":109732,"title":"Universitario de Deportes: el reemplazo de Alberto Quintero para la pr\u00f3xima fecha de la Liga 1 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-reemplazo-alberto-quintero-proxima-fecha-liga-1-video-109732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51f33efa39.jpeg"},{"id":109669,"title":"HOY Flamengo vs. Pe\u00f1arol EN DIRECTO: \u00bfD\u00f3nde ver el partido por el Grupo D de la Copa Libertadores 2019?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-penarol-vivo-ver-futbol-gratis-online-grupo-d-copa-libertadores-2019-formaciones-estadio-maracana-via-fox-sports-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-brasil-uruguay-nnda-nnrt-109669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4cc59a15b1.jpeg"},{"id":109737,"title":"Le devuelve la confianza a 'Zizou': los recursos de Keylor Navas para evitar el peligro en su arco [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-vivo-keylor-navas-ingeniosa-salida-evitar-ataque-cuadro-che-2019-video-109737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca5208752abf.jpeg"},{"id":109724,"title":"La actriz espa\u00f1ola Paz Vega interpretar\u00e1 a Catalina Creel en nueva versi\u00f3n de la novela \"Cuna de Lobos\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/cuna-lobos-paz-vega-interpretara-catalina-creel-nueva-version-novela-nndc-109724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca5119c855fe.jpeg"},{"id":109574,"title":"River Plate vs. Internacional EN DIRECTO: canales de tv para ver HOY el choque por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-internacional-vivo-via-fox-sports-copa-libertadores-ver-futbol-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-minuto-minuto-argentina-brasil-nnda-nnrt-109574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3d66cc29a0.jpeg"},{"id":109536,"title":"Manchester City venci\u00f3 2-0 a Cardiff y sigue como l\u00edder absoluto de la Premier League 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-cardiff-vivo-online-directv-sports-tdn-sky-sports-partido-premier-league-2019-nndc-109536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51f9e6f052.jpeg"},{"id":109495,"title":"Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: Merengues pierden 1-0 \u2013 Hoy, jornada 30 de LaLiga Santander v\u00eda DirecTV Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-vivo-laliga-santander-ver-futbol-gratis-online-via-directv-sports-estadio-mestalla-fecha-hora-canales-tv-minuto-minuto-espana-nnda-nnrt-109495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca379eb8b4ca.jpeg"},{"id":109733,"title":"Los h\u00e9roes sobrevivientes de \u201cAvengers: Endgame\u201d protagonizan los nuevos p\u00f3sters individuales | FOTOS","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/avengers-endgame-heroes-sobrevivientes-protagonizan-posters-individuales-fotos-nndc-109733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51e48153fd.jpeg"},{"id":109730,"title":"\u00a1'Incendio' en la Juve! Bonucci culp\u00f3 a Kean por caso de racismo y as\u00ed reaccionaron Sterling y Balotelli","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-bonucci-recibe-criticas-boateng-yaya-toure-balotelli-sterling-caso-kean-109730","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51aefa0893.jpeg"},{"id":109636,"title":"Tigres vs. Santos en Le\u00f3n: se enfrentan en FOX Sports por Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tigres-vs-santos-laguna-fox-sports-fecha-hora-canal-directo-univison-deportes-semifinales-online-concachampions-2019-109636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4cc50880f4.jpeg"},{"id":109618,"title":"Tigres vs Santos en FOX: con Vargas y Enner por 'semis' de Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/tigres-vs-santos-laguna-vivo-online-directo-fox-sports-semifinales-ida-concachampions-2019-mexico-nndc-109618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca42ce140261.jpeg"},{"id":109717,"title":"\u201cBlack Widow\u201d: Rachel Weisz podr\u00eda unirse al reparto de la pel\u00edcula de Marvel Studios | FOTOS","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/black-widow-rachel-weisz-unirse-reparto-pelicula-marvel-studios-fotos-nndc-109717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca508fb3d1c4.jpeg"},{"id":109731,"title":"Y en el \u00c1frica: la Supercopa de Espa\u00f1a se jugar\u00eda con cuatro clubes y en una fecha nunca antes vista","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/supercopa-espana-2019-formato-final-four-quieren-pasarlo-inicios-ano-109731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/19\/5c6c1f766ce2c.jpeg"},{"id":109537,"title":"Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: juegan con gol de Guedes por LaLiga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-vivo-online-directo-directv-espn-movistar-mestalla-liga-santander-2019-nndc-109537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51abcf2359.jpeg"},{"id":109729,"title":"De vuelta al gol: Icardi marc\u00f3 con el Inter de Mil\u00e1n en su regreso oficial [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/mauro-icardi-gol-vuelta-inter-milan-serie-italia-video-nndc-109729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca515fc0ac19.jpeg"},{"id":109726,"title":"\u00a1Se cae Mestalla! El golazo de Guedes para el Valencia que dej\u00f3 paralizado a todo el Real Madrid [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-gol-guedes-1-0-mestalla-liga-santander-2019-video-109726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca5133a1ec58.jpeg"},{"id":109727,"title":"Nicol\u00e1s C\u00f3rdova cit\u00f3 a Guardiola, Mourinho y Klopp para responderle a sus cr\u00edticos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-nicolas-cordova-cito-guardiola-mourinho-klopp-responderle-criticos-109727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca5169dc118a.jpeg"},{"id":109522,"title":"Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: con gol de Guedes en Mestalla por LaLiga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-valencia-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-directv-sports-bein-directo-jornada-30-liga-santander-2019-bernabeu-espana-109522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51620dde4a.jpeg"},{"id":109608,"title":"EN VIVO Emelec vs. Cruzeiro desde Guayaquil: chocan v\u00eda FOX Sports LIVE por tercera jornada de Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-cruzeiro-vivo-directo-online-fox-sports-3-telemundo-jornada-3-grupo-b-copa-libertadores-2019-guayaquil-ecuador-nndc-109608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4cf0ab78c5.jpeg"},{"id":109723,"title":"Dead or Alive Ultimate | De campe\u00f3n del mundo de los eSports a ser arrestado por cometer m\u00e1s de 100 robos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/campeon-mundo-esports-arrestado-cometer-100-robos-109723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca50cf934392.jpeg"},{"id":109728,"title":"\u00a1Apex Legends en problemas! Actualizaci\u00f3n 1.1 altera el progreso de los jugadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-actualizacion-1-1-altera-progreso-jugadores-109728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca514a2bd60f.jpeg"},{"id":109725,"title":"Binacional va por la haza\u00f1a: \u00bfcu\u00e1nto vale el plantel de Independiente actualmente?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/binacional-vs-independiente-vale-plantel-rey-copas-actualmente-109725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/12\/14\/5a327a7e1d037.jpeg"}]