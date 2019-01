¡FIFA 19 trae a Iker Casillas! El arquero español pide ayuda para entender su nueva carta en FUT

El recordado arquero del Real Madrid , Iker Casillas, está pidiendo ayuda a sus seguidores de Twitter para que le expliquen las estadísticas de su carte especial en FIFA 19.



Sucede que el simulador de fútbol de EA Sports lanzó una nueva tarjeta del guardameta español para el modo Ultimate Team (FUT) en la serie 'Flashback'. La novedad en FIFA 19 fue bien recibida por los seguidores de LaLiga, pero quien no entendió bien de qué se trata todo es el mismo Iker.



" ¿Alguien de buena fe me puede explicar que es esto? ¡Hace mucho que los videojuegos y yo no somos compañeros de vida!", tuiteó Casillas.



Quien respondió al pedido del arquero es la cuenta oficial de EA Sports, desarrolladora de FIFA 19, con una buena explicación sobre su elección para el FUT.



" Hola Iker. Como bien comentan en el tweet es un carta tuya que hemos sacado en FIFA ULTIMATE TEAM, el modo de juego online de #FIFA19, por motivo del Equipo de Año o #TOTY. Tu fuiste elegido en 2013 y esta es la carta que tuviste entonces", explicó la compañía.

Alguien de buena fe me puede explicar que es esto?? Hace mucho que los videojuegos y yo no somos compañeros de vida!! 😨 https://t.co/FumnnQABbF — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de enero de 2019