FIFA 19 | La lista completa de los logros y trofeos del simulador de EA Sports [GUÍA]

FIFA 19 para PS4 y Xbox One cuenta con una serie de logros y trofeos para entretener al jugador lo más posible. Cada uno de estos objetivos varían según su dificultad e invitan a los gamers a pasar por todos los modos de juego disponible en el simulador de EA Sports.



¿Quieres aprovechar el verano para acabar con todo FIFA 19? A continuación compartimos una lista completa de qué debes hacer para conseguir todos los logros y trofeos del videojuego.



Pero antes de aventurarte, te contamos que los trofeos de FIFA 19 vienen en diferentes modalidades. Puedes hacerte con las de bronce, plata, oro y platino según el reto que logres superar.



Ten en cuenta que al acumular puntos según tus trofeos en FIFA 19, podrás escalar en la lista de jugadores experimentados.

TROFEOS Y LOGROS DE FIFA 19

El Camino / The Journey



Historia viva

Marca con una volea con la izquierda contra el Coventry City en El Camino (The Journey).

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce





¡Tres puntos, colega! / Hoop Dream

Más: Cómo Desbloquear el Logro y Trofeo de Tres puntos colega de FIFA 19 (pronto enlace)

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Reto superado

Completa con éxito un reto de mentor en El Camino (The Journey).

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Solo puede quedar uno

Gana la UEFA Champions League en El Camino (The Journey).

Gamerscore: 90

Nivel del trofeo: Oro



Chicas al poder

Gana la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en El Camino (The Journey).

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Jugabilidad / Gameplay



¡Qué zorro!

Marca un gol engañando al portero con un amago de tiro.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



¡Perfecto!

Gana una tanda de penaltis sin fallar ninguno.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Plata



¡Vaya chicharro!

Con el balón en juego, marca un gol desde lejos (22,9 metros o más) con un defensa.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



¡En el momento justo!

Marca un gol con una Finalización exacta.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Poniendo el autobús

Gana un partido usando todos los estilos defensivos.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Maestro del asedio

Gana un partido usando todos los estilos ofensivos.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Jugando con cabeza

Marca 3 goles de cabeza en un partido de Cabezazos y voleas.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Juegos de Habilidad / Skill Games



Frenesí de juegos de habilidad

Completa todos los juegos de habilidad multijugador.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Aprendes rápido, ¿eh?

Completa 3 juegos de habilidad recomendados.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Crack de los juegos de habilidad

Completa todos los juegos de habilidad del menú principal.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Leyenda de los juegos de habilidad

Saca una A en todos los juegos de habilidad.

Gamerscore: 80

Nivel del trofeo: Oro



FIFA Ultimate Team



Empezando con buen pie

Gana un partido en el modo Squad Battles de FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



FUTbolero

Juega 20 partidos en cualquier modo de juego de FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Nuevo rico

Completa un objetivo semanal en FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Carrera meteórica

Alcanza la división 4 en FIFA Ultimate Team Rivals.

Gamerscore: 80

Nivel del trofeo: Oro



El primero de muchos

Completa un objetivo diario en FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Cogiéndole el tranquillo

Alcanza Oro 3 en el modo Squad Battles de Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Estratega

Crea una táctica personalizada en FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Labrándote un nombre

Consigue tu primera clasificación para la Jornada de FIFA Ultimate Team Champions.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



¡Somos un equipo!

Completa 10 desafíos de creación de plantillas (squad building challenges) en FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Poco a poco

Completa tu primer partido de posicionamiento en Division Rivals de FIFA Ultimate Team.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



A colocar

Completa todos los partidos de posicionamiento en FIFA Ultimate Team Rivals.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



¡Aquí hay nivel!

Alcanza la clasificación 3 o superior en FIFA Ultimate Team Rivals.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Clubes Pro / Pro Clubs



Toma de decisiones

Desbloquea todos los rasgos de uno de los árboles de habilidades.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Debutante

Completa y gana tu primer partido de liga en Temporadas Clubes Pro.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Cultivando habilidades

Invierte un punto de habilidad en Clubes Pro.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Otros



Las finales son para ganarlas

Gana una final de copa.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



La supervivencia del más apto

Gana un partido en el modo Supervivencia.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



La ley de la calle

Gana un partido en el modo Sin reglas.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Lealtad

Juega un Partido rápido con el club al que apoyas.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Entre los grandes

Clasifícate para los octavos de final de la UEFA Champions League.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Jugando en la gran liga

Gana un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Campeones

Gana la final de la UEFA Champions League.

Gamerscore: 90

Nivel del trofeo: Oro



Grande de Europa

Gana la final de la UEFA Europa League.

Gamerscore: 30

Nivel del trofeo: Plata



Deporte universal

Juega un partido de fútbol femenino.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



No me gusta presumir, pero...

Marca un gol con un tiro con clase en un partido femenino.

Gamerscore: 15

Nivel del trofeo: Bronce



Exclusivo de PS4



El número uno

Desbloquea todos los demás trofeos (excluyendo los trofeos de contenido adicional).

Nivel del trofeo: Platino