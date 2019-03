FIFA 19 determina cuál fue el mejor jugador entre Maradona y Pelé en sus mejores momentos

Las últimas

[{"id":106892,"title":"FIFA 19 determina cu\u00e1l fue el mejor jugador entre Maradona y Pel\u00e9 en sus mejores momentos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-maradona-pele-simulador-futbol-respuesta-final-106892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/06\/5c0939a54009f.jpeg"},{"id":106889,"title":"\u00bfSe acordar\u00e1 de Cristiano? \u00c1rbitro de la 'D\u00e9cima' dirigir\u00e1 el Juventus-Atl\u00e9tico por vuelta de Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-atletico-madrid-cristiano-ronado-viejo-conocido-final-lisboa-duelo-turin-champions-league-106889","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85410561335.jpeg"},{"id":106890,"title":"\u00a1No le teme al 'Diablo'! El golazo de Xhaka para el 1-0 del Arsenal ante el United en Emirates [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-gol-granit-xhaka-1-0-tremendo-remate-premier-league-2019-video-106890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8540f2a770c.jpeg"},{"id":106887,"title":"\u00a1No tuvo piedad! Junior Dos Santos noque\u00f3 a Derrick Lewis en la estelar del UFC Kansas [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-junior-dos-santos-noqueo-derrick-lewis-estelar-ufc-kansas-video-106887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c853fc3a7a7c.jpeg"},{"id":106801,"title":"Pirata FC vs. San Mart\u00edn empatan 0-0 por la fecha 4 de la Liga 1 | EN VIVO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-vs-san-martin-vivo-online-cia-golperu-fecha-4-liga-1-olmos-nndc-106801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c84904e7afcb.jpeg"},{"id":106853,"title":"VER AQU\u00cd, Pumas vs. Morelia EN VIVO: canales de TV y link para VER EN DIRECTO el partido por la Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/pumas-vs-morelia-vivo-hoy-torneo-clausura-liga-mx-2019-fecha-horarios-canales-univision-tdn-ver-futbol-gratis-mexico-nnda-nnrt-106853","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85159c7addf.jpeg"},{"id":106881,"title":"Alianza Lima se lleva todo: los jugadores con mejores estad\u00edsticas de la fecha 1 de Copa Libertadores [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/copa-libertadores-2019-alianza-lima-jugadores-gambetas-quites-fecha-1-fase-grupos-fotos-106881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c853c9274c28.jpeg"},{"id":106888,"title":"Capitana Marvel | Resuelven el misterio de d\u00f3nde estuvo Carol Danvers por m\u00e1s de 20 a\u00f1os [SPOILER]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-resuelven-misterio-estuvo-carol-danvers-20-anos-spoiler-106888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c853e0acd781.jpeg"},{"id":106886,"title":"\u00bfC\u00f3mo le fue a Universitario de Deportes las veces que enfrent\u00f3 ante Mannucci en primera divisi\u00f3n?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-carlos-mannucci-veces-enfrentaron-futbol-profesional-106886","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85366d01236.jpeg"},{"id":106884,"title":"\u00a1Y un d\u00eda volvi\u00f3! As\u00ed fue el gol de Duv\u00e1n Zapata en la victoria del Atalanta por Serie A [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/gol-duvan-zapata-atalanta-ver-anotacion-colombiano-serie-italia-video-106884","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8538534a3fe.jpeg"},{"id":106883,"title":"\u00a1Quiso cambiar todo! Se revelaron los planes de Vince para acabar con la racha del Undertaker en WrestleMania 22","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-bruce-prichard-revelacion-planes-vince-mcmahon-the-undertaker-mark-henry-106883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c853b4c366aa.jpeg"},{"id":106885,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfPor qu\u00e9 los universos 6 y 7 se consideran \"gemerlos\"? Conoce la explicaci\u00f3n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-universos-6-7-consideran-gemerlos-conoce-explicacion-106885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c853a43bc843.jpeg"},{"id":106837,"title":"Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: fecha, hora, canal y todo lo que debes saber del partido por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-fecha-hora-canal-partido-fecha-2-grupo-c-copa-libertadores-106837","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c8407478da8f.jpeg"},{"id":106882,"title":"\u00a1Silenci\u00f3 a todo Londres! Golazo de Ra\u00fal Jim\u00e9nez para el 1-0 del Wolverhampton sobre Chelsea [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/gol-raul-jimenez-chelsea-vs-wolverhampton-mexicano-anota-1-0-premier-league-video-106882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85325fe0ca5.jpeg"},{"id":106848,"title":"\u00a1Sale 'Su Majestad'! Roger Federer vs. Peter Gojowczyk se enfrentan por el ATP Masters 1000 de Indian Wells","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-peter-gojowczyk-vivo-directo-ver-transmision-via-espna-atp-masters-1000-indian-wells-nndc-106848","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c8463e3994bf.jpeg"},{"id":106849,"title":"\u00a1Desde Ohio! WWE Fastlane 2019 y todo sobre el \u00faltimo evento previo a WrestleMania 35","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-fastlane-2019-vivo-via-fox-action-sigue-directo-online-evento-previo-wrestlemania-35-daniel-bryan-vs-kevin-owens-the-shield-106849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c8464bc57374.jpeg"},{"id":106776,"title":"V\u00eda DirecTV: Manchester United vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO por Premier League 2019 | HOY","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-directo-online-directv-fecha-30-premier-league-2019-nndc-106776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85328fa4929.jpeg"},{"id":106880,"title":"\u00a1Todo en contra! La marca de Juventus que amenaza con su eliminaci\u00f3n en Champions tras perder en la ida","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-atletico-madrid-turineses-pasaron-ronda-champions-league-perder-2-0-ida-106880","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852fdaa56ce.jpeg"},{"id":106879,"title":"\u00a1Equipo listo! El once de Universitario para enfrentar a Carlos A. Mannucci en el Monumental [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-once-titular-jugara-tarde-monumental-fotos-106879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852e5f40280.jpeg"},{"id":106787,"title":"Morelia vs. Pumas hoy por Clausura 2019 Liga MX: chocan en partidazo desde el Ol\u00edmpico Universitario","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-pumas-vivo-directo-online-horarios-canales-transmision-univison-tdn-fecha-10-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-106787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852c59054a6.jpeg"},{"id":106877,"title":"Las altas y bajas de Countinho en el Camp Nou: el calvario del jugador m\u00e1s caro en la historia del Barza","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/coutinho-barcelona-calvario-jugador-caro-historia-club-silbidos-camp-nou-liga-santander-106877","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852916f1c62.jpeg"},{"id":106734,"title":"Alianza Lima venci\u00f3 2-1 a Cantolao en el minuto final del encuentro por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cantolao-vivo-online-via-golperu-directo-ver-gratis-fecha-4-torneo-apertura-2019-liga-1-matute-106734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c846c519f3e0.jpeg"},{"id":106824,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: se cumplen 60 a\u00f1os del hist\u00f3rico empate al Brasil de Pel\u00e9 con Juan Seminario como figura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-cumplen-60-anos-historico-empate-brasil-pele-juan-seminario-figura-106824","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c8486551d5cd.jpeg"},{"id":106878,"title":"Real Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO: canales de TV y links para VER EN DIRECTO la Liga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-valladolid-vivo-liga-santander-estadio-municipal-jose-zorrilla-jornada-27-via-espn-2-movistar-partidazo-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-106878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8526a0f0f3a.jpeg"},{"id":106876,"title":"Kev\u00edn Quevedo: \"Miguel \u00c1ngel Russo me dijo que me meta al \u00e1rea y haga los goles\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/kevin-quevedo-miguel-angel-russo-me-dijo-me-meta-area-haga-goles-106876","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8526bce383c.jpeg"}]