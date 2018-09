FIFA 19: primeras imágenes del gameplay del videojuego de EA Sports [VIDEO]

FIFA 19 ya es completamente jugable. Así lo demostró EA Sports a través de la siguiente gameplay a través de la plataforma de stream Twitch. el jugador profesional 'FUTWIZ_Jamie' demostró sus habilidades en la transmisión.

El videojuego FIFA 19 llegará al mercado con muchas más licencias de equipos, estadios y jugadores. Como también la aparición especial de la Champions League y la Europa League.

EA sports realizó el fichaje estas dos últimas competiciones cuando Konami cerró los contratos de PES 2019. Así que ahora podrás vivir la Champions a través del simulador FIFA 19.

Estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch el 28 de septiembre. Si todavía no te convences sobre si comprarlo o no revisar el gameplay que se ve en la parte superior.