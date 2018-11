El FIFA Ultimate Team (FUT) de FIFA 19 es un modo de juego difícil de superar, debido a que debes confeccionar tu propio equipo con jugadores que necesariamente son los mejores frente al arco.



Felizmente, el pro-player de FIFA 19 Hashtag Harry dio a conocer dos secretos del FUT para tener éxito de manera casi instantánea.



"Una mejora constante proviene de jugar con personas de tu mismo nivel. El sistema de 'Division Rivals' significa que no importa en qué nivel estés, estás en contra de personas de un nivel similar y nunca llegarás a una etapa en la que estés jugando contra personas de seis o siete niles y no podrás", declaró al portal Sunday Express.



"Sabes que te vencerán unas cuantas veces, pero [eventualmente] aumentarán las divisiones. Existen trucos y métodos simples sobre cómo disparar y defender, como, por ejemplo, los tiros finos este año son mucho más fáciles que los tiros de poder. También es importante no arrastrar a los defensas centrales de la posición o alguien estará limpio en la portería", agregó.



Cabe precisar que a diferencia de las ediciones anteriores, los jugadores de FIFA 19 ahora pueden optar por potencia extra al cargar sus disparos y luego presionar el botón de disparar una segunda vez cuando su jugador está a punto de golpear la pelota.