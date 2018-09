¡FIFA 19 se queda sin Boca Juniors! El equipo pasará a llamarse 'Buenos Aires'

No hay más vuelta que darle. El equipo argentino Boca Juniors no estará presente en FIFA 19 , según confirmó la desarrolladora EA Sports. En un anuncio oficial, se dio a conocer que Boca aparecerá en la Superliga Argentina como "Buenos Aires".



EA Sports adelantó que FIFA 19 no contará, además, con el nombre, escudo, camiseta y estadio oficial, por lo que la decisión final fue usar genéricos. Lo único fiel a la realidad serán los nombres de los jugadores y sus valorizaciones dentro de la cancha.



La ausencia de Boca Juniors se debe a que el club argentino firmó con Konami para aparecer en Pro Evolution Soccer , la competencia de FIFA 19. ¿Hasta cuándo será así? Pues hasta 2021 cuando cesa el contrato que Boca Juniors firmó con Konami.

