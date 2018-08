La Juventus de Italia cerró un contrato multimillonario para el contrato de Cristiano Ronaldo. La gran interrogante de los usuarios de FIFA 19 era acerca de qué sucedería con la portada del juego, que para ese entonces ya había sido presentada.

Portada de FIFA 19 con CR7 (Foto: EA) FIFA 19: la respuesta de EA Sports tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. (Foto: EA Sports)

EA Sports , la empresa desarrolladora tenía un plan B para este caso, ya que los rumores comenzaron a hacerse mucho más fuertes cuantos más días pasaban. Ellos no solo tenían lista la portada sino todo el marketing del simulador.

Esto fue lo que respondió la desarrolladora de FIFA 19 a través de Matthew Prior, director creativo de EA Sports : " Vamos a cambiarlo todo. No tendría sentido poner a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid si no está en el equipo. La autenticidad es algo importante, y no creo que vaya a haber ningún fichaje más importante durante este verano. Obviamente es una gran noticia que nos da mucho trabajo, pero tenemos un plan de contingencia para estos casos. Es parte de ello, y es por lo que nos encantan los deportes, estos fichajes son parte de la fábrica de interés del fútbol.



Había ya algo de especulación. Con la cantidad de jugadores que hay en el juego esto es algo que es normal que pueda pasar. Con cambios continuos en los propietarios y los entrenadores, no creo que haya un solo jugador a prueba de balas en cualquier equipo, con lo que estas cosas pasan.Con ese talento siempre hay muchos condicionantes, e idealmente no lo pondríamos en práctica, pero siempre estamos prevenidos. ".

FIFA 19 FIFA 19: la respuesta de EA Sports tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. (Foto: EA Sports)

FIFA 19 fecha de lanzamiento

FIFA 19 se lanzará el 28 de septiembre para las consolas de PS4, Xbox One, Nitnendo Switch y PC.