Croacia hizo una excelente actuación en el Mundial Rusia 2018 , pero lástima que eso no fue suficiente para aparecer en FIFA 19 , el simulador de fútbol de EA Sports.



Sucede que la Selección de Croacia no está presente en FIFA 19, algo que ha llamado la atención de la prensa especializada en videojuegos. El portavoz de la Federación Croata de Fútbol, Tomislav Pacak, dio a conocer que esta ausencia se debe a un asunto económico.



“La razón por la que no estamos en FIFA 19 es porque no se llegó a un acuerdo que nos satisfaga. Nosotros valoramos a nuestros medallistas de plata más que EA”, sostuvo al portal Eurogamer.



Pacak aseguró que están dispuestos a seguir negociando la inclusión del equipo en FIFA 19, aclarando que “continuaremos protegiendo el valor y la imagen de nuestros jugadores”.



Eurogamer informó que en 2012 EA Sports ofreció 100 mil euros a la Federación Croata para incluir al equipo en la saga FIFA. Se desconoce de cuánto es el monto ofrecido actualmente.