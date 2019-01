La Liga Peruana de Clubes (LPC) ha reunido a 23 de los mejores jugadores de su liga nacional de FIFA 19 para reunir a la Selección Peruana. Se enfrentará en una larga clasificatoria hasta el 16 de julio del 2019 para soñar con un cupo en el Mundial de naciones.

La competición continental es organizada por la confederación Sudamericana de Virtual Pro (CSVP), mientras que el Mundial está a manos de ITFA, ambas organizaciones son independientes de la FIFA pero ya son reconocidas por varios medios televisivos quienes han cubierto los eventos.

Podrás seguir las partidas de Perú a través del siguiente enlace. Por lo pronto, la clasificación recién comienza y todavía es un torneo de largo aliento. Si deseas conocer todas los resultados en tiempo real puedes seguir a IESA, la organización d clubes de FIFA 19 de Argentina y Brasil.

Como cualquier equipo profesional de fútbol, la Selección Peruana está conformada por 23 jugadores y cuentan con una lista de reserva.

FIFA 19 FIFA 19 | Selección Peruana LPC va en busca de la clasificación al Mundial de naciones. (Foto: LPC)

Próximos partidos de Perú:

Miércoles ¿16 de enero: CSVP PERU VS. CSVP URUGUAY (22:00h)

Jueves 17 de enero: CSVP PERU VS. CSVP URUGUAY (00:30h)

Lunes 11 de febrero: CSVP PERU VS. CSVP ARGENTINA (22:00h)

Martes 12 de febrero: CSVP PERU VS. CSVP ARGENTINA (00:30h)