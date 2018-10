¡FIFA 19 tendrá menos chalacas! Actualización del juego dificulta el uso de esta jugada en los partidos

Hacer una chalaca en la vida real es sumamente difícil, pero cuando se trata del FIFA 19 , las cosas son distintas. Sucede que el simulador de fútbol ha hecho de las chalacas una de las jugadas más ocasionales en pleno partido. Los desarrolladores se dieron cuenta de este detalle y modificaron el juego para que no sea así.



Electronic Arts informó en el nuevo parche de FIFA 19 que muchos jugadores estaban anotando de chalaca, a pesar de que la media de agilidad no sean suficientes. Lo que hizo el equipo de EA fue modificar el sistema para que no sea muy recurrente.



La actualización de FIFA 19 trae además la solución a un fallo en el modo online. Sucede que el sistema permitía que, durante un saque de meta, uno de los delanteros rivales se colocara detrás de la defensa para recibir el balón y quedar solo frente al portero.



FIFA 19 está disponible para PS4 , Xbox One , PC, Nintendo Switch , Xbox 360 y PlayStation 3.