Los gamers de Xbox One siempre tienen en cuenta cuánto pesa un videojuego a la hora de disfrutarlo en la consola de Microsoft. Ahora, el título que está en boca de todos es FIFA 19 -disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch - y la duda sobre cuántos gigas demanda su instalación.



El tamaño de FIFA 19 será de 39,27 GB, sin contar el Parche Day One que recibirá el juego de EA Sports en su lanzamiento. Si tu conectividad no es buena, te recomendamos reservar el videojuego para tener la opción de precargarlo y así evitar esperas innecesarias.



Cabe precisar que el título traerá mejoras gráficas para Xbox One X con una resolución Ultra HD de 4K, así como la opción HDR para quienes gustan de los colores con mayor detalle.



FIFA 19 saldrá la mercado el 28 de septiembre en versiones para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS3 y Xbox 360.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.