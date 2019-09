FIFA 20: mira los rostros y conoce el rendimiento de la Selección Peruana en  el simulador de EA Sports

Las últimas

[{"id":133134,"title":"Joker: encuentra todas las bombas del Guas\u00f3n en Fortnite para superar el dif\u00edcil desaf\u00edo","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/joker-encuentra-bombas-guason-fortnite-superar-dificil-desafio-133134","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88fd607fb30.jpeg"},{"id":132261,"title":"Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: el primer cl\u00e1sico, cuando nadie imagin\u00f3 que empezaba la historia","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-primer-clasico-nadie-imagino-empezaba-historia-dpm-132261","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88fcf143d48.png"},{"id":133132,"title":"Repasa los resultados de los m\u00e1s grandes de Europa","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/futbol-internacional-resumen-goles-balompie-extranjero-espana-italia-francia-video-nnav-133132","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88fbe04de53.jpeg"},{"id":133125,"title":"Como medida de seguridad: Pogba compr\u00f3 un perro de 17 mil euros tras su frustrado fichaje por Real Madrid","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/real-madrid-pogba-compro-perro-rottweiler-17000-euros-seguridad-salir-manchester-united-fichajes-2020-viral-133125","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f63adc6cd.jpeg"},{"id":133127,"title":"\u00a1Messi ya est\u00e1 en Mil\u00e1n! La llegada del argentino, con Mateo en brazos, al hotel del FIFA The Best","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-fifa-the-best-llegada-argentino-familia-hotel-premiacion-video-133127","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f9feb802e.jpeg"},{"id":133130,"title":"PES 2020 vs. FIFA 20: as\u00ed de diferente son las celebraciones en ambos simuladores","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-vs-fifa-20-diferente-son-celebraciones-simuladores-video-viral-youtube-konami-ea-sports-133130","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f8b23922f.jpeg"},{"id":133024,"title":"FIFA The Best: sigue los Premios con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi v\u00eda DIRECTV, TUDN y GOL","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/the-best-2019-vivo-online-directo-directv-sports-espn-fox-sports-tudn-bein-sports-facebook-youtube-fifa-transmision-minuto-minuto-milan-italia-nczd-live-sports-event-133024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87c37004aed.jpeg"},{"id":133124,"title":"Claudio Pizzaro y el nuevo r\u00e9cord que obtuvo con la camiseta de Werder Bremen","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-claudio-pizzaro-nuevo-record-obtuvo-camiseta-werder-bremen-133124","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/23\/5d607a25918a2.jpeg"},{"id":133126,"title":"Repasa la participaci\u00f3n de los futbolistas peruanos en el extranjero","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/futbol-repasa-participacion-futbolistas-peruanos-extranjero-video-nnav-133126","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f50a08cf6.jpeg"},{"id":133123,"title":"Dragon Ball Super: as\u00ed se ver\u00edan Kale y Caulifla si fuesen personajes de \"JoJo's Bizarre Adventure\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-verian-kale-caulifla-fuesen-personajes-jojo-s-bizarre-adventure-dbs-dragon-ball-133123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f4a55529f.jpeg"},{"id":133120,"title":"Y es uno de la casa: Messi propone nuevo t\u00e9cnico del Barcelona tras fracaso de Valverde en Granada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-lionel-messi-propone-xavi-nuevo-tecnico-fracaso-granada-133120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88f4223f6ee.jpeg"},{"id":133087,"title":"Premios The Best EN VIVO: canales de TV en HD y minuto a minuto del evento de la FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-2019-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-directv-sports-fifa-tv-tudn-bein-directo-gratis-lionel-messi-cristiano-ronaldo-dijk-premiacion-milan-133087","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d88392326d61.jpeg"},{"id":133113,"title":"\u00a1250 millones por los 'The Best'! El gigante europeo que fichar\u00e1 a Lionel Messi y Mbapp\u00e9 en enero de 2020","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/lionel-messi-mbappe-jugaran-manchester-city-250-millones-euros-proxima-temporada-fichajes-2020-barcelona-noticias-133113","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88e6e74316c.jpeg"},{"id":133121,"title":"Dragon Ball Super: Gogeta muestra todo su poder en nuevo video de Bandai Namco","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-gogeta-muestra-nuevo-video-bandai-namco-dbs-dragon-ball-133121","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88eee0f16dc.jpeg"},{"id":133116,"title":"Pudo no haber llegado: revelan el club franc\u00e9s que estuvo cerca de arrebatarle a Arthur a Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/noticias-barcelona-arthur-estuvo-cerca-olympique-lyon-barza-fichajes-liga-santander-espana-133116","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88edf9581e1.jpeg"},{"id":133115,"title":"Universitario vs. Alianza Lima: los extranjeros que jugaron los cl\u00e1sicos y no recordabas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-alianza-lima-extranjeros-jugaron-clasicos-recordabas-fotos-133115","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/01\/5bb255b1de1da.jpeg"},{"id":133118,"title":"FIFA 20: mira los rostros y conoce el rendimiento de la Selecci\u00f3n Peruana en el simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-mira-rostros-conoce-rendimiento-seleccion-peruana-simulador-ea-sports-youtube-viral-video-133118","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88eb9d16752.jpeg"},{"id":133114,"title":"\u00a1Se viene el cl\u00e1sico! Mira la programaci\u00f3n completa de la Fecha 9 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-mira-programacion-fecha-9-torneo-clausura-clasico-liga-1-133114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88ebc4668f9.jpeg"},{"id":133119,"title":"Mira los goles, jugadas y resultados de la fecha ocho del torneo Clausura","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/peru-mira-goles-jugadas-resultados-fecha-ocho-torneo-clausura-video-nnav-133119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88eb32b047f.jpeg"},{"id":133110,"title":"Bernardo Silva brome\u00f3 con Mendy por un 'Conguito', fue tildado de racista y tuvo que eliminar un tuit [FOTO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-bernardo-silva-tildado-racista-tuit-benjamin-mendy-foto-133110","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88e80e81637.jpeg"},{"id":133111,"title":"Lo mejor de lo mejor: Cristiano, Messi y el once ideal FIFA The Best de la temporada 2018\/19","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-messi-cristiano-ronaldo-lideran-once-ideal-temporada-2018-19-espana-fotos-133111","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88e6e743272.jpeg"},{"id":133112,"title":"Polic\u00eda montada agrede a hinchas de Sporting Cristal","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-policia-montada-agrede-hinchas-sporting-cristal-previo-duelo-ayacucho-video-nnav-133112","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88e2e901c2c.jpeg"},{"id":133105,"title":"Los jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes mejor cotizados en el mercado de pases","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-alianza-lima-jugadores-mejor-cotizados-mercado-pases-fotos-133105","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88d8992eaf5.jpeg"},{"id":133107,"title":"Balotelli sonr\u00ede en su debut: Cristiano Ronaldo es duda para el Juventus-Brescia por Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-cr7-sufre-lesion-aductor-duda-ultima-hora-brescia-serie-italia-133107","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88dc82d2b01.jpeg"},{"id":133109,"title":"Radiograf\u00eda de Universitario y Alianza Lima previo al cl\u00e1sico","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-radiografia-universitario-alianza-lima-previo-clasico-nacional-video-nnav-133109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88ddeb05ee9.jpeg"},{"id":133108,"title":"Franco Navarro no va m\u00e1s como t\u00e9cnico de UTC","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/liga-1-franco-navarro-tecnico-utc-nczd-133108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88dc963b35c.jpeg"},{"id":133106,"title":"\u00a1Indignante! Se rompe el tobillo en el f\u00fatbol de Bolivia y lo trasladan a la cl\u00ednica en un taxi [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/facebook-viral-mario-cuellar-sufre-rotura-tobillo-llevado-taxi-lugar-ambulancia-oriente-petrolero-video-133106","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88dc2e50860.jpeg"},{"id":133104,"title":"Algo se cocina: Real Madrid se reuni\u00f3 con agente de delantero del City y este quiere ser 'gal\u00e1ctico'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-reunio-agentes-raheem-sterling-crack-quiere-llegar-bernabeu-fichajes-133104","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88d6095ccf3.jpeg"},{"id":133103,"title":"Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal para ver el cl\u00e1sico que se jugar\u00e1 en el Monumental","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-vivo-golperu-fecha-hora-canal-clasico-monumental-133103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88cef4427ad.jpeg"},{"id":133102,"title":"Valverde salva a Griezmann: la defensa del entrenador tras el mal momento del ataque del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/noticias-barcelona-2019-hoy-griezmann-aviso-valverde-mal-momento-azulgrana-liga-santader-espana-133102","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88d04368fbd.jpeg"},{"id":133100,"title":"Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Mil\u00e1n y explica su pol\u00e9mica relaci\u00f3n con Messi","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fc-barcelona-messi-explicacion-mauro-icardi-10-permitio-llegada-barza-fichajes-liga-santander-espana-133100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88c73b416d2.jpeg"},{"id":133099,"title":"\u00bfQu\u00e9 tiene que pasar para que el VAR llegue al f\u00fatbol peruano?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-pasar-var-llegue-futbol-peruano-133099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0674b1607d9.jpeg"},{"id":133090,"title":"La medida que tomar\u00e1 Carlos Ramacciotti con Carlos Neumann tras su pol\u00e9mica publicaci\u00f3n luego de caer con la 'U'","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-medida-tomara-carlos-ramacciotti-carlos-neumann-polemica-publicacion-sport-huancayo-133090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d883eb8b742b.jpeg"},{"id":133098,"title":"\u00a1All\u00e1 voy compadre!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/alla-compadre-133098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88bd2ba6ec5.jpeg"},{"id":133097,"title":"\u00a1Ni dej\u00f3 que Bale se vista! Las locuras de Sergio Ramos en el vestuario del Real Madrid tras victoria","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-sergio-ramos-show-vencer-sevilla-sumar-400-victorias-liga-santander-espana-video-133097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88bc9330d5e.jpeg"},{"id":133096,"title":"Real Madrid domina el planeta: se convertir\u00e1 en el club con m\u00e1s jugadores en el once ideal del FIFA The Best","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-hoy-hazard-ramos-marcelo-dominan-once-fifa-the-best-liga-santander-espana-133096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88b62e585ab.jpeg"},{"id":133095,"title":"Demb\u00e9l\u00e9 regresa pero no todos se alegran: titular ante Granada queda fuera de la convocatoria del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-fichajes-dembele-vuelve-lista-rakitic-queda-fuera-alena-liga-santander-espana-133095","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88b088d7b7b.jpeg"},{"id":133075,"title":"Para el olvido: el top 10 de los clubes con las peores rachas sin victoria en la historia del f\u00fatbol [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/peores-rachas-futbol-ganar-veracruz-derby-county-chernomorets-burgas-top-10-equipos-derrotas-mundo-fotos-133075","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d8817705026c.jpeg"},{"id":133091,"title":"Donde pone el ojo, pone la bala: Bartomeu quiere a dos jugadores del Napoli en el Barza para 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2020-fabian-ruiz-koulibaly-son-principales-objetivos-azulgranas-proximo-mercado-133091","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d883e48617ce.jpeg"},{"id":133088,"title":"Google Translate 'trolea' a 'Camila Cabello' y causa ira en fan\u00e1ticos de la cantante","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-translate-burla-camila-cabello-causa-furia-fanaticos-vira-traductor-nnda-nnrt-133088","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d883f335807e.jpeg"},{"id":133089,"title":"Tabla de posiciones Liga 2 | Actualizada: as\u00ed qued\u00f3 tras jugarse la fecha 15 de la Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-liga-2-actualizada-quedo-jugarse-fecha-15-segunda-division-133089","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffd15182a5.jpeg"},{"id":132968,"title":"\u00a1Son los 'Bravos' de M\u00e9xico! Ju\u00e1rez venci\u00f3 2-0 a Veracruz por la jornada 11 de la Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/juarez-vs-veracruz-vivo-olimpico-benito-juarez-directo-transmision-narracion-tudn-espn-2-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-132968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d88351635d91.jpeg"},{"id":133084,"title":"Las im\u00e1genes lo delatan: Su\u00e1rez 'explot\u00f3' e insult\u00f3 al \u00e1rbitro del Barcelona-Granada por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-luis-suarez-insulto-arbitro-llamo-cono-redes-sociales-explotan-uruguayo-video-133084","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d88291450f08.jpeg"},{"id":133082,"title":"Se espera casa llena en el cl\u00e1sico: \u00bfcu\u00e1ntas entradas se van vendiendo para el Universitario vs. Alianza Lima?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-vendieron-20-mil-entradas-clasico-futbol-peruano-133082","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d882619752b5.jpeg"}]