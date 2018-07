Fortnite para Android podría desilusionarte por estas razones

Aún esperamos la salida de Fortnite para Android y las expectativas están muy altas. Disfrutar de este videojuego en iOS de Apple será diferente en Android por motivos de rendimiento, gráficas y demás cosas. ¿Pero qué cosas exactamente no nos gustará?



Según el portal Andro4all , Fortnite para Android traerá tres problemas principales que desilusionarán a los gamers que esperan el próximo lanzamiento de Epic Games .



Fortnite es un juego pesado, por lo que solo algunos móviles serán capaces de reproducir el juego de Epic Games . O lo que puede ser peor, simplemente la app no estará disponible si es que tu smartphone no es de gama alta o una de las últimas generaciones. Tomemos en cuenta que Fortnite a Android es desarrollado Tencent , la misma que hizo PUBG cuya versión para Android deja mucho que desear.



Los smartphones y las PC no son iguales. La idea es que la jugabilidad sea la más parecida posible; sin embargo, esto es imposible por el diseño del hardware. No esperes tener el mismo control o habilidad de juego.



Finalmente, Fortnite buscará obtener tu dinero a pesar de ser una app free-to-play . Esto quiere decir que no tendrás mucho contenido de juego, sino un espacio que invitará a los usuarios a los micropagos en elementos cosméticos.

