"Fortnite: tormenta inmutable", el nuevo modo de juego que trae la actualización 5.20

La actualización 5.20 de Fortnite trae un nuevo modo por tiempo limitado. Se trata de Fortnite Battle Royale: tormenta inmutable.



El nuevo modo de juego de Fortnite consiste en una tormenta en constante movimiento que ocupa toda la isla. "La tormenta no espera a los jugadores y no hay zonas seguras. No pierdas de vista el mapa y sigue avanzando hacia el centro del círculo", dice Epic Games.



Aquí resumimos las características de este modo de juego de Fortnite, disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch.



- Una tormenta que avanza durante el transcurso de 15 minutos.

- No hay círculos de zona segura. Estas pendiente del mapa para saber adónde se dirige la tormenta.

- La tormenta inflige 10 de daño por segundo.

- En este modo se registran las estadísticas de perfil (eliminaciones, muertes y victorias) y los desafíos.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.