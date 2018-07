Fortnite Battle Royale en Android no estará disponible en Google Play

Aún sigue la espera de Fortnite Battle Royale para Android. Lo curioso es que la futura app no se descargará desde Google Play , sino que vendrá dentro de un archivo APK.



La página web xda-developers reveló que Fortnite Battle Royale para Android no se podrá descargar desde la tienda de aplicaciones de Google según consta en el código fuente de la página web de Epic Games.



Los chicos de xda-developers encontraron, de hecho, las instrucciones sobre cómo instalar Fortnite Battle Royale en Android, dando a entender que la descarga será vía fichero APK.



"Descarga e instala Fortnite a través de tu navegador", reza un aviso del videojuego filtrado en Reddit. "Una vez lo descargues, serás preguntado por permisos de seguridad. Esto es necesario para instalar cualquier aplicación externa a la Play Store”.



La advertencia de Fortnite se refiere a las opciones de seguridad para que el usuario pueda instalar apps que no sean de la tienda de Google.

