Fortnite: Battle Royale es demandado por PUBG por presunto plagio

Hasta el momento, los creadores de PUBG habían estado bastante contentos con la competencia emergente, inclusive Call of Duty: Black Ops 4 tendrá su propio modo Battle Royale . No obstante, el increíble crecimiento de Fortnite no ha caído nada bien.

Medios de prensa surcoreanos ya reportan el caso de demanda de PUBG Corp a su competidor directo. En enero habrían comenzado la campaña por infracción de derechos de autor. Ambos videojuegos irán al tribunal de Seúl.

El motivo detrás de la demanda se relaciona a los ítems que se pueden encontrar en ambos Battle Royale y el interfaz de usuario. PUBG lamenta el caso, ya que ambos colaboran directamente (amos usan el motor gráfico Unreal Engine 4 .

Hace unos meses, se dio a conocer el caso de que PUBG acusaba a Epic Games de retener mejoras tecnológicas a su motor gráfico con el motivo de hacer más atractivo Fortnite a los usuarios. Desde entonces la relación entre ambos videojuegos no ha ido nada bien.