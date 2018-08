Los ciberdelincuentes aprovechan los videojuegos de moda para estafar a los gamers que están interesados en mejorar su actuación u obtener softwares especiales para obtener ventajas. Como Fortnite , el exitoso juego de Epic Games , está en la mira de los hacker, la compañía de ciberseguridad ESET compartió varios consejos para evitar caer en las trampas de los estafadores.



Descargar apps solo desde tiendas oficiales como Google Play o Play Store. Por muchas ganas que se tenga de jugar a Fornite en un dispositivo Android , hasta que Epic Games no lo anuncie oficialmente no descargarlo de ningún sitio que no sea la tienda oficial Google Play, y siempre revisando con detalle que se trate de la aplicación legítima.



No deberás ofrecer tus credenciales de acceso a nadie que las pida, por muchas recompensas o favores que prometa hacer. Hay casos de secuestro de cuentas que aún tienen activada la tarjeta de crédito. Recuerda que tampoco se debe compartir la misma contraseña en diferentes servicios.



Si no eres bastante bueno en Fortnite, hacer trampas está mal visto de por sí e incluso puede traer consecuencias irreparables como la eliminación de tu cuenta. Si además se accede a todo tipo de enlaces de forma indiscriminada para conseguir estas ventajas, hay riesgo de terminar infectando el dispositivo.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.