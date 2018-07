Fortnite: cómo debes ajustar las configuraciones para jugar como un profesional

Para jugar como un profesional en Fortnite necesitas -además del talento y capacidad de reacción- una serie de ajustes para hacer de tu personaje toda una máquina para matar.



Lo primero que debes considerar es el aspecto gráfico de Fortnite . No puedes dispararle a algo que no puedes ver en toda su magnitud. Lo que debes hacer es setear el Display Resolution a 1920 x 1080p , el Frame Rate Limit a Unlimited , el Window Mode a FullScreen y el Quality según estas especificaciones:



Epic en 3D Resolution y View Distance ; off en Shadows , Anti - Aliasing , Vsync , Motion Blur , Show Grass y Show FPS ; medium en Textures y Effects ; y low en Post Processing .



Respecto a la sensibilidad de los controles, se recomienda en el ratón 400 DPI y, en el juego, 0,10 y 0,50 para la sensibilidad del mouse y la de apuntar respectivamente.

