Fortnite: desafíos semana 1 de la temporada 8, cómo completarlos

[{"id":105694,"title":"Capitana Marvel | La Fuerza A\u00e9rea de EE.UU. tendr\u00e1 un espect\u00e1culo para el preestreno de la cinta","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-fuerza-aerea-ee-uu-sobrevolara-cine-sera-preestreno-pelicula-105694","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c781cabb9bd2.jpeg"},{"id":105738,"title":"\"Avengers: Endgame\": Katherine Langford interpretar\u00eda a la hija de Drax, el Destructor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-katherine-langford-hija-drax-destructor-teoria-nnda-nnlt-105738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c785d5ca4c12.jpeg"},{"id":105782,"title":"Es mejor no hacerse ilusiones: la estrella del PSG que no estar\u00eda contra el United por Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-cavani-baja-psg-perderia-partido-vuelta-manchester-united-liga-campeones-105782","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c7944b31ff0f.jpeg"},{"id":105689,"title":"FIFA 19 | La Premier League recibe grandes mejoras en el parche 'Winter Refresh'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-jugadores-premier-league-mejor-puntuacion-winter-refresh-105689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c781785013ca.jpeg"},{"id":105607,"title":"Dragon Ball Heroes | El nuevo villano, Hearts, revela su plan malvado en el nuevo anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-hearts-nuevo-villano-saga-revela-despiadado-objetivo-105607","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76eca37a198.jpeg"},{"id":105780,"title":"Alianza Lima vs. C\u00e9sar Vallejo: Pedro Gallese se mantendr\u00e1 en el arco \u00edntimo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-pedro-gallese-mantendra-arco-intimo-105780","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/25\/5c74105223aba.jpeg"},{"id":105737,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Goku y el Universo 7 pierde el Torneo de Poder en nuevo manga! [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-revela-hubiera-pasado-goku-universo-7-perdia-torneo-105737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c785bf86ff4d.jpeg"},{"id":105779,"title":"No le digan 'Ficticius': los elogios y defensa de Solari a Vinicius Junior por su falta de gol ante Barcelona","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vinicius-junior-emotivos-elogios-sorprendieron-liga-santander-2019-105779","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c793db00d7ba.jpeg"},{"id":105778,"title":"Quer\u00edan dar un golpe en el mercado: Ramos revel\u00f3 los tres equipos del f\u00fatbol peruano que intentaron ficharlo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/melgar-christian-ramos-revelo-tres-equipos-futbol-peruano-intentaron-ficharlo-105778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/18\/5c6b2ea59964e.jpeg"},{"id":105777,"title":"\u00a1Despu\u00e9s de la Copa Am\u00e9rica! Argentina jugar\u00e1 un partido amistoso contra Alemania en octubre","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/seleccion-argentina-alemania-confirmo-amistoso-albiceleste-octubre-despues-copa-america-2019-105777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c793aa475b68.jpeg"},{"id":105720,"title":"\u00a1Directo desde Morelos! Am\u00e9rica vs. Morelia EN VIVO se miden por el Clausura 2019 de Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-morelia-vivo-tv-azteca-liga-mx-univision-clausura-2019-directo-tdn-online-fecha-9-canales-nndc-105720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c78538c6f03f.jpeg"},{"id":105756,"title":"\u00a1Desde Estadio Caliente! Tijuana vs. Atlas juegan por la jornada 9 del Clausura 2019 de Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-vs-atlas-vivo-fox-sports-liga-mx-directo-tv-azteca-clausura-2019-online-univision-estadio-caliente-nndc-105756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c788a4987af9.jpeg"},{"id":105776,"title":"Voz autorizada para hablar del Madrid-Barza: \"Si pierde el cl\u00e1sico, la situaci\u00f3n de Solari se complicar\u00e1\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-real-madrid-rivaldo-pierde-clasico-situacion-solari-complicara-nndc-105776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c793431b7dbe.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER AQU\u00cd F\u00daTBOL EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo ver Real Madrid vs. Barcelona por Intenet EN DIRECTO por Liga Santander?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c792f0ca8676.jpeg"},{"id":105763,"title":"Aqu\u00ed est\u00e1n las respuestas: \u00bfa qu\u00e9 hora y en qu\u00e9 canales juegan Real Madrid vs Barcelona por Liga Santander?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/hora-juega-real-madrid-vs-barcelona-vivo-directo-espn-2-horarios-canales-tv-mundiales-clasico-liga-santander-2019google-105763","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c793142eb01f.jpeg"},{"id":105760,"title":"Horarios y canales mundiales de Real Madrid vs Barcelona por el nuevo Cl\u00e1sico espa\u00f1ol de Liga Santander 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-espn-2-fecha-hora-canal-bein-sports-directo-sky-sports-online-liga-santander-2019-105760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c792d179a46c.jpeg"},{"id":105702,"title":"\"Son Laureles Deportivos y t\u00fa estar\u00e1s ah\u00ed\": la historia de Alexandra Grande para llegar al \u00e9xito","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/alexandra-grande-biografia-titulos-datos-curiosidades-karateca-peruana-perfil-karate-105702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c7880b1ef2f8.jpeg"},{"id":105775,"title":"\u00a1\u00bfQu\u00e9 haces ah\u00ed?! Fellaini derroch\u00f3 calidad, marc\u00f3 su primer gol en China y ya es un viral de YouTube [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-fellaini-calidad-intacta-marcar-primer-gol-futbol-chino-shandong-luneng-video-105775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c792860878f6.jpeg"},{"id":105769,"title":"Real Madrid - Barcelona EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver 'El Cl\u00e1sico' por la Liga Santander? | Jornada 26","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-barcelona-vivo-ver-clasico-futbol-espanol-laliga-santander-espn-directv-sports-televisa-deportes-tdn-univision-lionel-messi-vinicius-jr-luis-suarez-nnda-nnrt-105769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c78ae75cf105.png"},{"id":105774,"title":"Una buena para el Real Madrid: el crack que s\u00ed llegar\u00e1 al Cl\u00e1sico del Bernab\u00e9u pese a dura lesi\u00f3n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-crack-solari-podra-contar-clasico-liga-santander-2019-105774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c7923b7301d6.jpeg"},{"id":105773,"title":"Soluci\u00f3n al esc\u00e1ndalo de \u00c1lvaro Benito: Real Madrid nombra a Ra\u00fal como nuevo DT del juvenil B","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-alvaro-benito-reemplazado-raul-dt-juvenil-puertas-clasico-espanol-2019-liga-santander-105773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c791fc1df975.jpeg"},{"id":105772,"title":"\u00a1No huele bien! Solari y la dura presi\u00f3n de la dirigencia en su once para el nuevo Real Madrid vs Barcelona","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-solari-presion-dirigencia-poner-mejor-alineacion-clasico-espanol-liga-santander-105772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c791d280c1f5.jpeg"},{"id":105771,"title":"\"Jugar en Per\u00fa ser\u00e1 duro\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/jugar-peru-sera-duro-105771","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c7915d7a8b88.jpeg"},{"id":105765,"title":"Nadie se salva: Karim Benzema y otros cracks del f\u00fatbol que sufrieron robos en sus casas [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/karim-benzema-futbolistas-sufrieron-robos-casas-fotos-105765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/20\/5c4507515ecda.jpeg"},{"id":105770,"title":"Universitario - San Mart\u00edn EN VIVO: En el Estadio Nacional, por la fecha 3 de la Liga 1 | V\u00eda GOLPer\u00fa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-san-martin-vivo-estadio-nacional-fecha-3-liga-1-2019-seguir-online-gratis-directo-torneo-apertura-via-golperu-ver-futbol-gratis-hora-fecha-canal-peru-nnda-nnrt-105770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/28\/5c78b66540311.jpeg"}]