Fortnite y NERF harán posible que juegues el Battle Royale en la vida real

¿Nunca has deseado jugar Fortnite en la vida real? Sabemos que parece imposible, pero al menos NERF hará que nos sintamos dentro del Battle Royale de Epic Games. Sucede que la compañía de juguetes prepara una línea basada en el videojuego.



Epic Games y NERF firmaron una alianza para la fabricación de varias réplicas de las armas que están disponibles en Fortnite. Estos productos serán parte de la línea NERF Blasters. Su lanzamiento está programado para inicios de 2019.



Seguro te imaginas cómo serán los modelos, pero te contamos que no hay ningún adelanto de cómo quedarán estos disparadores de Fortnite. Posiblemente, en las próximas semanas, NERF dé a conocer los primeros modelos en sus redes sociales.



Fortnite ya es tan popular que cuenta con versiones especiales para Monopoly y Funko Pop!. Este juego disponible para PlayStation 4 , Nintendo Switch , Xbox One , PC, iOS y Android está en todas.