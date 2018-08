Fortnite - videojuego disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch - trae una novedad muy interesante: la granada Shockwave, capaz de hacer volar por los aires todo lo que está a su alrededor sin discriminar.



¡Pero no creas que es letal! La granada Shockwave de Fortnite no ocasiona ningún daño, solo aparta las estructuras y los jugadores que se crucen con su poderosa explosión. Incluso si estás en una zona elevada, la caída por Shockwave no te hará ningún daño.



Acerca de las estructuras que son tocadas por la granada Shockwave de Fortnite, estas saldrán volando sin importar su material. Esto hace que el nuevo ítem sea perfecto a la hora de escaparse de un ataque o abrir brechas entre el enemigo.



Puedes hallar la granada Shockwave en cofres y las máquinas expendedoras, así como en las entregas y llamas de suministros. Además, vendrán en paquetes de dos granadas y podrás llevar hasta seis. Ya está disponible en la actualización 5.30.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.