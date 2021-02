Ibai Llanos, la nueva super estrella de Twitch, compartió una extensa charla con Gerard Piqué para su nuevo canal de YouTube llamado Charlando Tranquilamente. Se habló acerca de la dura lesión y su recuperación, así como también del último encuentro del FC Barcelona contra Granada FC.

Fueron más de dos horas de conversación que comenzó con bromas acerca de la petición de salida de Lionel Messi del club blaugrana y también se comentó el récord goleador que llega Luis Suárez en el Atlético de Madrid.

No obstante, esta entrevista se tornó un tanto incómoda cuando el futbolista le comentó los siguiente. “Tú te das cuenta de que te he llamado ‘mejor streamer de España’, te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones en directo, delante de no sé cuántas personas... Tú de das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo lo he aceptado ¿eh? No tengo ningún problema”.

Ibai solo atinó a decir lo siguiente: “la verdad es que me siento mal”. Muchos seguidores del streamer reaccionaron de forma negativa debido a la presunta falta de respeto hacia Piqué.

¿Fue realmente una falta de respeto? Recientemente, Ibai Llanos compartió un video en Twitter en donde aclara que todo se trató de una broma del futbolista, incluso compartió un mensaje de voz en donde Piqué le comentaba que ‘le molestó cero’ lo que le dijo.

Recordemos que Gerard Piqué siempre se presta a este tipo de bromas y nunca se ha mostrado hostil ante periodistas o gente que la entrevista. Pese a esto, le respondió el mensaje de Twitter a Ibai de la siguiente forma: “El del audio no soy yo. Estoy molesto y dolido. Esta noche no he podido dormir”.

El del audio no soy yo. Estoy molesto y dolido. Esta noche no he podido dormir. — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 5, 2021

