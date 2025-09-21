Ronin FC, el equipo creado por el streamer español Ibai Llanos, jugó el primer partido oficial de su historia ante el CF Vallirana y goleó 9-0 en la Cuarta División de Cataluña, en España. Hubo cientos de personas en las tribunas y más de 20 mil personas siguiendo el partido a través de Twitch, donde el propio Ibai retransmite todos los partidos a través de su canal. El camino que debería recorrer Ronin para llegar al fútbol profesional es: Cuarta Catalana, Tercera Catalana, Segunda Catalana, Primera Catalana, Liga Élite, 3ªRFEF, 2ªRFEF, 1ªRFEF, Segunda División, Primera División. Encuadrado en el Grupo 25 de Cuarta Catalana, después de 28 jornadas ascenderá el líder y el segundo clasificado disputará el playoff de ascenso. Si bien el objetivo del streamer es crear contenido alrededor del club, el nivel del plantel -con pasado en la Kings League y algunos en Tercera y Segunda División de España- podría llevarlo rápidamente a la élite del fútbol catalán.