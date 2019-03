Jugadores de la Premier League vestirán 'Anthem' este fin de semana

Electronic Arts ha anunciado que este fin de semana se une a las estrellas de la Premier League: Erik Lamela, Felipe Anderson, Jesse Lingard y Kasper Schemeichel para promocionar Anthem con unos nuevos botines personalizados de acuerdo al estilo de juego de cada futbolista y cada uno de los Javelins.



Tal y como comentan desde EA , estas nuevas botas surgen como resultado de una colaboración de la compañía con adidas y el diseñador francés Pierre Navarro. En anteriores ocasiones, Navarro ha diseñado botas exclusivas para Antoine Griezmann, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Didier Drogba entre otras estrellas del deporte, todas ellas personalizadas y exclusivas. Las zapatillas lucirán los colores y el estilo de las Alabardas Tormenta, Interceptor, Comando y Coloso, todas ellas disponibles en Anthem.



Tormenta [Jesse Lingard] – Especializado en infligir daño en el terreno de juego a grandes distancias.



Interceptor [Felipe Anderson] – La alabarda más ágil para el jugador más rápido.



Comando [Erik Lamela] – El equilibrio perfecto para un futbolista con potencia tanto en ataque y como en defensa.



Coloso [Kasper Schmeichel] – La defensa bruta de la portería en el campo de juego.



" Ha sido una experiencia increíble haber podido diseñar en las botas todos los colores y la belleza del universo de Anthem y representar con ellos los poderes de Alabardas del videojuego. Espero que estas botas permitan a los jugadores desplegar todo su potencial en el campo de juego este fin de semana", explicaba Pierre Navarro, el creador de las cuatro botas.

Jesse Lingard, que llevará las botas del Javelin Tormenta dijo: “Me encanta que estos botines hayan sido diseñados exclusivamente para mí. Adoro el diseño por lo que llevarlas a medida es bastante especial. Estoy deseando volver al terreno de juego para comprobar que efectivamente puedo infligir daño a largas distancias tal y como hace el Javelin Tormenta”.



Por su parte, Felipe Anderson señaló: “Siempre he intentado jugar en el campo con velocidad y agilidad, por lo que el Interceptor definitivamente representa mi estilo de juego. Me encanta el brillo del verde en el diseño. Solo espero confundir a mis oponentes cuando corra con el balón”.



El jugador del Tottenham, Erik Lamela, añadió “es la primera vez que llevo unos botines personalizados como estos. Soy un fanático de los videojuegos como muchos de mis compañeros de equipo, por lo que ser parte del lanzamiento de un nuevo videojuego es muy emocionante. ¡Estoy deseando desplegar mi Comando en el campo de juego y en el multijugador online de Anthem!”.



Por último, Kasper Schmeichel señala: “El poder y la fuerza son elementos claves para cualquier portero, por lo que el Coloso me representa perfectamente. Siempre me han encantado los botines brillantes, me hacen sentir grandioso e imponente frente a un tiro a puerta”.