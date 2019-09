League of Legends | Conoce a los semifinalistas del Torneo 1 de la temporada 2 de Claro Guardians League

Las últimas

[{"id":132526,"title":"Desde Juliaca: Mosquera fue presentado como nuevo t\u00e9cnico de Binacional en un patio de comidas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-roberto-mosquera-presentado-tecnico-binacional-patio-comidas-juliaca-132526","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826fb7a9bfd.jpeg"},{"id":132520,"title":"Pok\u00e9mon GO: el D\u00eda de la Comunidad de octubre ser\u00e1 protagonizado por Trapinch","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-dia-comunidad-octubre-sera-protagonizado-trapinch-ea-sports-polygon-132520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826a8aceb2c.jpeg"},{"id":132524,"title":"\u00a1James va desde el vamos! El once del Real Madrid con el colombiano para enfrentar al PSG","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/james-rodriguez-real-madrid-vs-psg-vivo-colombiano-sera-titular-partido-champions-league-espana-132524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826eebb3075.jpeg"},{"id":132445,"title":"Juventus vs. Atl\u00e9tico de Madrid EN VIVO: canales y horarios desde el Wanda Metropolitano por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-atletico-madrid-vivo-fecha-hora-canales-online-directo-espn-fox-sports-guia-fecha-1-champions-league-2019-132445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81830c67cae.jpeg"},{"id":132502,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00a1parecidos razonables! Spider-Man y Capit\u00e1n Am\u00e9rica compartieron \u00e9pica escena","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-parecidos-razonables-spider-man-far-from-home-cuenta-escena-similar-132502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825937b4a9c.jpeg"},{"id":132523,"title":"FIFA 20 | Luis Adv\u00edncula es uno de los jugadores m\u00e1s veloces del simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-luis-advincula-jugadores-veloces-simulador-ea-sports-132523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d07c9c8a80aa.jpeg"},{"id":132479,"title":"Kevin Quevedo est\u00e1 cada vez m\u00e1s cerca del f\u00fatbol de Alemania","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-kevin-quevedo-vez-cerca-futbol-alemania-132479","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d824ad04f384.jpeg"},{"id":132450,"title":"\u00a1Ya estamos en el Parque de los Pr\u00edncipes! Las alineaciones del Real Madrid vs. PSG por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-psg-alineaciones-tuchel-zidane-paris-champions-league-espana-fotos-132450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8188b42f8e8.jpeg"},{"id":132513,"title":"Con 'Dinho' y Zlatan: PSG renov\u00f3 su 'Mural de Leyendas' antes de choque contra Real Madrid [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-mural-leyendas-psg-previa-champions-league-2019-fotos-132513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8269497693e.jpeg"},{"id":132180,"title":"HOY | Por Champions League, Real Madrid vs. PSG EN DIRECTO: revisa c\u00f3mo seguir EN VIVO ONLINE el partido","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-ver-champions-league-vivo-movistar-espn-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratios-online-liga-campeones-parque-principes-neymar-pe-nnda-nnrt-132180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7f0df33d432.jpeg"},{"id":132522,"title":"Fortnite: el pr\u00f3ximo superh\u00e9roe en llegar al Battle Royale es Batman","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-proximo-superheroe-llegar-battle-royale-batman-132522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8267883b508.jpeg"},{"id":132518,"title":"\u00a1Habla el campe\u00f3n! Adam Cole asegur\u00f3 que NXT ser\u00e1 el programa m\u00e1s emocionante de la televisi\u00f3n","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-adam-cole-campeon-aseguro-nxt-sera-programa-emocionante-television-132518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826b0ce1dc5.jpeg"},{"id":132508,"title":"Conoce a 'Los Toiss': los amigos que por acompa\u00f1an a Neymar y ganan 11 mil euros mensuales","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-vs-real-madrid-neymar-espectacular-vida-amigos-ganan-11-mil-euros-champions-league-132508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82697d6112d.jpeg"},{"id":132515,"title":"Dota 2: Valve 'banea' por casi 20 a\u00f1os a cuentas de jugadores t\u00f3xicos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-valve-banea-20-anos-cuentas-jugadores-toxicos-132515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826060e1753.jpeg"},{"id":132517,"title":"Huawei Mate 30: presentaci\u00f3n EN VIVO de la nueva serie de smartphones","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-mate-30-presentacion-vivo-nueva-serie-smartphones-movil-munich-alemania-132517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82682f6814d.jpeg"},{"id":132516,"title":"Doble '9': Bengoechea alista la dupla Adri\u00e1n Balboa y Federico Rodr\u00edguez","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-guarda-pablo-bengoechea-alista-dupla-adrian-balboa-federico-rodriguez-132516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82681893359.jpeg"},{"id":132400,"title":"\u25b7 River Plate vs. Godoy Cruz por Copa Argentina: \u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-godoy-cruz-vivo-copa-argentina-seguir-directo-partido-octavos-final-tyc-sports-alineaciones-marcelo-gallardo-estadio-ciudad-lanus-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-132400","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81443ce7e3b.jpeg"},{"id":132503,"title":"Agenda: \u00bfqu\u00e9 colombianos juegan Champions League este mi\u00e9rcoles?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/uefa-champions-league-colombianos-juegan-miercoles-18-setiembre-torneo-europeo-clubes-radamel-falcao-duvan-zapata-luis-muriel-nczd-132503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825d70c04be.jpeg"},{"id":132512,"title":"Pok\u00e9mon GO: Mewtwo no llegar\u00e1 a las incursiones por el momento debido a problemas en el app","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-mewtwo-llegara-incursiones-momento-debido-problemas-app-raids-nivel-5-132512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d826341be834.jpeg"},{"id":132499,"title":"Ag\u00e9ndalos: \u00bfQu\u00e9 argentinos juegan la Champions League este mi\u00e9rcoles?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/uefa-champions-league-futbolistas-argentinos-juegan-miercoles-18-setiembre-torneo-europeo-clubes-argentina-real-madrid-vs-psg-nczd-132499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8259fe089e4.jpeg"},{"id":132514,"title":"Marvel: misterioso c\u00f3digo en \"Spider-Man: Far From Home\" es resuelto por los fans","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-misterioso-codigo-spider-man-far-from-home-resuelto-fans-spiderman-hombre-arana-ucm-132514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/22\/5d5ed5150f747.jpeg"},{"id":132446,"title":"PSG vs. Real Madrid EN VIVO: c\u00f3mo ver ahora el juego por FOX Sports y ESPN por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/psg-vs-real-madrid-vivo-directo-online-gratis-fox-sports-espn-ver-partido-fecha-1-grupo-champions-league-parque-principes-minuto-minuto-rmtv-dazn-directv-francia-espana-132446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d817ecfc19d0.jpeg"},{"id":132381,"title":"Real Madrid vs. PSG desde Par\u00eds: horarios y canales de TV en HD por la UEFA Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-fox-sports-movistar-liga-campeones-directo-gratis-debut-jornada-1-live-champions-league-2019-20-parque-principes-espana-132381","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d819bd70283d.jpeg"},{"id":132377,"title":"Atl\u00e9tico de Madrid vs. Juventus: hoy con Cristiano y Joao F\u00e9lix por fecha 1 de Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/atletico-madrid-vs-juventus-vivo-directo-online-fox-sports-espn-tudn-movistar-liga-campeones-wanda-metropolitano-champions-league-2019-20-fecha-1-grupo-c-nczd-live-sports-event-132377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d819e64063c5.jpeg"},{"id":132364,"title":"Con Benzema y Hazard: Real Madrid vs. PSG EN VIVO a trav\u00e9s ESPN 2 por jornada 1 de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-vivo-directo-online-espn-fox-sports-champions-league-2019-20fecha-1-grupo-parque-principes-bein-sport-directv-rmtv-tudn-nczd-live-sports-event-132364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81981d882c7.jpeg"},{"id":132488,"title":"Rechaz\u00f3 a la Juventus y sue\u00f1a con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre r\u00e9cord de la Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/messi-champions-league-erling-haland-noruego-supero-argentino-e-hizo-historia-torneo-europeo-dpm-132488","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8145cd2615d.jpeg"},{"id":132504,"title":"League of Legends | Conoce a los semifinalistas del Torneo 1 de la temporada 2 de Claro Guardians League","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-claro-guardians-league-vivo-semifinalistas-torneo-1-temporada-2-132504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825dfa537c9.jpeg"},{"id":132496,"title":"\"Avengers: Endgame\": revelan el dise\u00f1o original de Ultron y su parecido a Iron Man sorprende a todos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-revelan-diseno-original-ultron-parecido-iron-man-sorprende-vengadores-avengers-4-marvel-132496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825753c34ec.jpeg"},{"id":132507,"title":"Marvel: esta escena de \"Spider-Man\" revela un divertido detalle sobre el profesor de Peter Parker","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-escena-spider-man-revela-divertido-detalle-profesor-peter-parker-spiderman-fuera-hombre-arana-132507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825f5f82581.jpeg"},{"id":132385,"title":"\u00a1Coutinho desde el vamos! Bayern Munich vs. Estrella Roja EN VIVO v\u00eda ESPN juegan por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/bayern-munich-vs-estrella-roja-vivo-directo-online-espn-fox-sports-movistar-fecha-1-champions-league-2019-nczd-132385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8193891a561.jpeg"},{"id":132505,"title":"Dragon Ball Z: Kakarot revela un nuevo video gameplay con Vegeta como protagonista","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-z-kakarot-revela-nuevo-video-gameplay-vegeta-protagonista-132505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825b7464d9e.jpeg"},{"id":132506,"title":"Ernesto Valverde: \"Barcelona sufri\u00f3 demasiado\"","categoria":"Champions","slug_categoria":"depor\/videos\/champions","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions\/liga-campeones-ernesto-valverde-barcelona-sufrio-video-nnav-132506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825ddd84bc4.jpeg"},{"id":132501,"title":"En Campo Mar: \u00bfQu\u00e9 le pidieron los jugadores de la 'U' a la nueva administraci\u00f3n en su primera reuni\u00f3n?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-le-pidieron-jugadores-nueva-administracion-primera-reunion-132501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825d233aaa9.jpeg"},{"id":132492,"title":"Le dio de comer: Cristiano quiere encontrar a mujer que trabajaba en McDonalds y le regalaba hamburguesas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-cr7-quiere-encontrar-mujer-le-regalaba-hamburguesas-paso-hambre-132492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825cec7254d.jpeg"},{"id":132478,"title":"\u00a1Cristiano ya se soba las manos! Revisa los 25 goles de Ronaldo al Atl\u00e9tico de Madrid","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/atletico-madrid-vs-juventus-cristiano-ronaldo-25-goles-colchoneros-espana-video-nczd-132478","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825d3e28867.jpeg"},{"id":132435,"title":"Galatasaray vs. Brujas EN VIVO: Falcao titular ahora por fecha 1 de Champions League 2019 | FOX Sports 2","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/galatasaray-vs-brujas-vivo-directo-online-fox-sports-espn-fecha-1-champions-league-2019-nczd-132435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81a0cf13488.jpeg"},{"id":132500,"title":"\"Avengers: Endgame\": as\u00ed ser\u00eda Thanos si es que fuera un robot \"Gundam\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-seria-thanos-fuera-robot-gundam-vengadores-avengers-4-marvel-132500","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825bd9f3312.jpeg"},{"id":132328,"title":"Internacional vs. Atl\u00e9tico Paranaense por la final de la Copa de Brasil: horarios para ver EN VIVO el duelo","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-vuelta-final-copa-brasil-fecha-horarios-canales-tv-estadio-beira-rio-alineaciones-goltv-sportv-globo-paolo-guerrero-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-132328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80ef3733094.jpeg"},{"id":132497,"title":"Mira los resultados de la primera jornada de la Liga de Campeones","categoria":"Champions","slug_categoria":"depor\/videos\/champions","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions\/liga-campeones-mira-resultados-primera-jornada-barcelona-liverpool-chelsea-video-nnav-132497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8257ec02b77.jpeg"},{"id":132491,"title":"FIFA 20: la UEFA Champions League es protagonista del primer Equipo de la Semana","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-uefa-champions-league-protagonista-primer-equipo-semana-benzema-jong-mane-ea-sports-132491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8253dd0cf9b.jpeg"},{"id":132495,"title":"As\u00ed les fue a los peruanos en el exterior","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/les-peruanos-exterior-video-nnav-132495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8256f37b85b.jpeg"},{"id":132490,"title":"Dragon Ball Super: artista adapta al piano las canciones m\u00e1s emblem\u00e1ticas del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-artista-adapta-piano-canciones-emblematicas-anime-dbs-dragon-ball-132490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82543b320e6.jpeg"},{"id":132486,"title":"\u00a1'Su Majestad' aterriza! Roger Federer confirm\u00f3 gira por Sudam\u00e9rica en noviembre","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/tenis-roger-federer-suizo-confirmo-gira-chile-argentina-colombia-noviembre-sudamerica-132486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82512229530.jpeg"},{"id":132483,"title":"\"Es muy bueno, tiene dos pares de hue**s\": los halagos de Samuel Eto'o a Ansu Fati","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ansu-fati-barcelona-samuel-eto-explica-bueno-dos-pares-hue-s-champions-league-132483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8253ede099a.jpeg"},{"id":132489,"title":"Yoshimar Yot\u00fan disputar\u00e1 final en M\u00e9xico","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/yoshimar-yotun-disputara-final-mexico-video-nnav-132489","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82539c764e1.jpeg"},{"id":132484,"title":"Liga 1 | Conoce a los \u00e1rbitros que dirigir\u00e1n a Alianza Lima y Universitario en la fecha 8 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alianza-lima-conoce-arbitros-dirigiran-cremas-blanquiazules-fecha-8-132484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d825000d807c.jpeg"},{"id":132485,"title":"Pok\u00e9mon Espada y Escudo: Farfetch'd evoluciona luego de 22 a\u00f1os a Sirfetch'd [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-espada-escudo-farfetch-d-evoluciona-luego-22-anos-sirfetch-d-video-132485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d824f2ddae9f.jpeg"},{"id":132482,"title":"Parece imposible: Lionel Messi y la imagen viral de Witsel sobre la \"\u00fanica forma de pararlo\" [FOTO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/fc-barcelona-lionel-messi-imagen-viral-witsel-unica-forma-pararlo-foto-132482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82519ec9003.jpeg"},{"id":132419,"title":"V\u00eda ESPN y FOX Sports: con Real Madrid vs. PSG se juegan los \u00faltimos partidos de fecha 1 de la Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/espn-fox-sports-movistar-vivo-uefa-champions-league-2019-20-real-madrid-psg-partidos-resultados-hoy-miercoles-18-septiembre-nczd-132419","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d814ef41b991.jpeg"}]