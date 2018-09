League of Legends: Feint Gaming es sancionado por la Liga de Videojuegos Profesional por arreglo de partida

Un día triste para los eSports y para los gamers nacionales de League of Legends. La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) encontró culpable al equipo peruano Feint Gaming por el arreglo de una partida.



La LVP dio a conocer el fallo contra Feint Gaming tras recolectar e investigar las pruebas presentadas por los equipos Royal Penguins, Instinct Gaming y Kraken Esports. Se llegó a la conclusión de que gamer Renato "Snoopy" Chavez (Feint Gaming) incitó a sus colegas a pactar el resultado de una partida de League of Legends sin éxito. A pesar de que se concretó el arreglo de la partida, su conducta antideportiva será sancionada por la LVP.



El comunicado de la LVP agrega que el entrenador de Feint, Gastón Marino, estuvo informado de las pretensiones de "Snoopy" Chávez, por lo que todo el equipo fue considerado como responsable del arreglo.



LVP resolvió sancionar a Feint con la pérdida de todos los puntos acumulados en las 5 fechas del Circuito Nacional, no pudiendo acceder a los playoffs del torneo ni recibir alguna remuneración económica.



Ahora los playoffs se jugarán entre Kraken Esports, Instinct Gaming, Royal Penguins y Froztfire Delta.

