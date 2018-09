League of Legends: Kaos Latin Gamer es campeón del la Copa Latinoamérica Sur [VIDEO]

El Torneo Clausura de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends llegó a su fin. El equipo Kaos Latin Gamers acabó siendo ganador tras vencer a Rebirth Esports en una emocionante final a cuatro partidas. Ahora, Kaos Latin Gamers tendrá la oportunidad de ser el representante de la región Latinoamérica Sur en el Mundial de LoL en Corea del Sur.



“Tuvimos la oportunidad de presenciar una emocionante final con las dos mejores escuadras de la temporada enfrentadas cara a cara. Felicitamos a Kaos Latin Gamers por su merecido título y estamos convencidos de que será un digno representante de la región en el mundial de League of Legends que se jugará en octubre”, explicó Santiago Kegevic, eSports Manager de Riot Games para Latinoamérica.



Kaos Latin Gamers obtuvo un pase para la Final Latinoamérica Movistar que se disputará el próximo 15 de septiembre en el Movistar Arena de Chile, frente a Infinity Esports, reciente campeón de la Liga Latinoamérica Norte (LLN), para sacar al representante regional en el Mundial de LoL.



El Campeonato Mundial de League of Legends reúne a los representantes de las 15 ligas profesionales de League of Legends de todo el mundo, de Sudamérica viajarán Kaos Latin Gamers, campeón de la Copa Latinoamérica Sur; Infinity eSports, ganador de la Liga Latinoamérica Norte y Kabum E-Sports primer puesto en el Campeonato Brasileño de League of Legends.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.