Kaos Latin Gamers, el 'Rinoceronte', no contará con todo su equipo de League of Legends de la temporada 2018 para el siguiente año. Esta semana el mercado de fichajes ha estado muy movido en América Latina, el día de ayer informábamos la salida de " Warangelus" de Rebirth eSports y ahora "Plugo" se va a de su equipo.

Joaquín " Plugo" Pérez y Eduardo "Slow" Garcés dejarán las posiciones de 'mid lane' y soporte respectivamente. El equipo rojo todavía mantiene sus convocatorias abiertas para nuevos fichajes, pero no ha revelado las más recientes adquisiciones.

No obstante, no son los dos únicos que se alejan de KLG. También el 'coach' argentino Misael "Pierre" Di Ciancia dejará su puesto, tampoco se sabe a dónde se mudará en entrenador. Así va el movimiento de fichajes de League of Legends de cara al 2019.

Los Circuitos Nacionales también se han visto afectados por los cambios que ha introducido Riot Games. Isurus Gaming, equipo argentino, movió a Benjamín "Emp" Ramírez a la posición de suplente y Diego "QQMore" Apablaza, Benjamín "Kindless" Fuenzalida y Leandro "Newbie" Marcos entraron en situación de préstamo.