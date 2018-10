En los Estados Unidos se jugará el All-Star de League of Legends con las grandes figuras de todos los servidores. La comunidad de cada uno de estos han elegido ya a sus representantes, incluyendo a América Latina.

La cuenta de Twitter de LoL eSports Latam publicó los resultados de las votaciones. Por parte del servidor del norte fueron elegidos: Édgar "Seiya" Ali Bracamontes y Sergio "Cotopaco" Silva.

Mientras que el servidor del sur de Latinoamérica de League of Legends estará representado por: Sebastián " Tierwulf" Mateluna y Joaquín "Plugo" Perez. Solo dos participantes de cada servidor podrán asistir al All-Star 2018.

De esta forma se completarán 64 jugadores entre jugadores profesionales y creadores de contenido. El torneo de 1 vs. 1 solo se jugará entre los 32 pro-players, pero el 2 vs. 2 se juntarán con los demás jugadores.



El evento de exhibición de League of Legends se llevará a cabo en Las Vegas el día 6 de diciembre y finalizará tan solo dos días después.