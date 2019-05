League of Legends | "Somos buenísimos, estábamos troleando", Isurus Gaming se salva de la eliminación

Las últimas

[{"id":113565,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfQu\u00e9 es eso? As\u00ed ser\u00eda la fusi\u00f3n de Goku, Naruto y Luffy","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-seria-fusion-goku-naruto-luffy-dragon-ball-113565","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9e2bd959fe.jpeg"},{"id":113566,"title":"Los dos salvavidas de Isco para salir del Real Madrid: uno menos top que el otro","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-dos-salvavidas-isco-aparecen-mercado-fichajes-113566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9e2a18d251.jpeg"},{"id":93443,"title":"\u25b7 VER Champions League EN VIVO: horarios, canales TV y c\u00f3mo VER EN DIRECTO el partido de hoy","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league-vivo-hoy-cuartos-final-ver-futbol-gratis-directo-online-via-facebook-live-fox-sports-espn-horarios-fechas-canales-resultados-espana-mexico-argetina-colombia-peru-nnda-nnrt-93443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/29\/5cc735db0c33d.jpeg"},{"id":113446,"title":"\u00a1Guerrero titular! Internacional vs. Flamengo EN VIVO y EN DIRECTO por Brasileirao 2019","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-flamengo-vivo-premiere-fc-brasileirao-2019-paolo-guerrero-directo-sportv-online-beira-rio-nndc-113446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc9171c5d39d.jpeg"},{"id":113517,"title":"Barcelona vs. Liverpool EN VIVO HOY: alineaciones, previa, minuto a minuto EN DIRECTO por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-champions-league-hoy-facebook-live-ver-futbol-gratis-online-horarios-canales-camp-nou-fox-sports-facebook-watch-nnda-nnrt-113517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9a6f5c789c.jpeg"},{"id":113562,"title":"\"Avengers: Endgame\" | \u00bfLoki escap\u00f3 de la muerte? \u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con el hermano de Thor?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-loki-escapo-muerte-paso-hermano-thor-avengers-4-marvel-viajes-tom-hiddleston-disney-113562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9dab253920.jpeg"},{"id":113561,"title":"\u00a1San Sim\u00f3n en la Copa Libertadores! Equipo de FIFA 19 qued\u00f3 subcampe\u00f3n en el Torneo Clausura del LPC","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-san-simon-copa-libertadores-equipo-esports-quedo-subcampeon-lpc-113561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ddf59c8b7.jpeg"},{"id":113559,"title":"\u00a1La mejor ubicaci\u00f3n de su carrera! Diego El\u00edas alcanz\u00f3 el puesto 8 en el ranking mundial de squash","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/diego-elias-alcanzo-puesto-8-ranking-mundial-squash-piensa-open-inglaterra-lima-2019-113559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9df11d9d7d.jpeg"},{"id":113560,"title":"\u201cEs m\u00e1s f\u00e1cil repatriar a Alexander Succar que a Christopher Olivares\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-facil-repatriar-alexander-succar-christopher-olivares-113560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/14\/5c3ca872956fd.jpeg"},{"id":113487,"title":"\u00a1Tenemos partido, se\u00f1ores! Las alineaciones confirmadas de Barcelona y Liverpool desde el Camp Nou [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-alineaciones-ernesto-valverde-jurgen-klopp-semifinales-champions-league-espana-inglaterra-fotos-113487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ddde8d815.jpeg"},{"id":113497,"title":"\u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde ver EN VIVO Barcelona vs Liverpool por ESPN, Movistar y FOX por la Champions League?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-espn-2-semifinal-ida-champions-league-2019-online-movistar-partidazo-directo-directv-sports-camp-nou-camp-nou-113497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc907a6508ac.jpeg"},{"id":113558,"title":"\u00a1Con la vuelta de Goldberg! WWE realizar\u00e1 evento en Arabia Saudita el 7 de junio","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-confirmo-evento-arabia-saudita-7-junio-goldberg-undertaker-brock-lesnar-113558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d9b7ca68b.jpeg"},{"id":113514,"title":"Liverpool vs. Barcelona EN DIRECTO: canales de TV para SEGUIR HOY EN VIVO el choque por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-barcelona-vivo-semifinales-champions-league-camp-nou-lionel-messi-fox-sports-espn-2-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-inglaterra-espana-nnda-nnrt-113514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9a6be3c43d.jpeg"},{"id":113553,"title":"Messi siempre en lo m\u00e1s alto: los 20 futbolistas m\u00e1s valiosos de las semifinales de Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-20-futbolistas-caros-semifinales-torneo-europeo-fotos-113553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9db9d2386b.jpeg"},{"id":113413,"title":"Barcelona vs. Liverpool EN VIVO a trav\u00e9s de ESPN, FOX y Movistar: partido por semifinal de Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-directo-online-live-transmision-via-facebook-espn-2-fox-sports-movistar-semifinales-champions-league-2019-nndc-113413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc90e0fb42fd.jpeg"},{"id":113359,"title":"Barcelona vs. Liverpool EN VIVO: horarios de TV, canales y minuto por la semifinal de ida de Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-directo-via-espn-fox-sports-transmision-narracion-online-fecha-horarios-canales-ida-semifinales-champions-league-2019-camp-nou-113359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc9107339314.jpeg"},{"id":113547,"title":"Con Iker Casillas y tres peruanos: la larga lista de futbolistas con problemas en el coraz\u00f3n [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/iker-casillas-infarto-37-anos-larga-lista-futbolistas-problemas-corazon-fotos-113547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d678219c5.jpeg"},{"id":113552,"title":"\"Veo a Zlatan Ibrahimovic ahora con el mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo\"","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/zlatan-ibrahimovic-tecnico-pone-nivel-messi-cristiano-ronaldo-113552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d8bdd5378.jpeg"},{"id":113536,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1El manga muestra a Cheelai! La pel\u00edcula de Broly filtra im\u00e1genes [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-cheelai-sorprende-aparicion-manga-fotos-dbs-dragon-ball-mexico-113536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9bef9b9f4c.jpeg"},{"id":113467,"title":"Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en el Monumental | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-huancayo-vivo-online-directo-via-golperu-ver-tv-gratis-torneo-apertura-liga-1-113467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8c1c184397.jpeg"},{"id":113520,"title":"Susto mundial: Iker Casillas sufre infarto durante entrenamiento con el Porto y es hospitalizado","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/iker-casillas-sufre-infarto-portero-espanol-tuvo-problema-corazon-entrenamiento-porto-espana-113520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9bf5ce0817.jpeg"},{"id":113554,"title":"Binacional: la curiosa manera de anunciar venta de entradas para choque ante Independiente","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/binacional-curiosa-manera-anunciar-venta-entradas-choque-independiente-copa-sudamericana-113554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d3d484277.jpeg"},{"id":113556,"title":"Barcelona vs. Liverpool: ver y escuchar EN VIVO, c\u00f3mo y d\u00f3nde VER EN DIRECTO la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-champions-league-ver-television-fox-sports-movistar-liga-campeones-escuchar-radio-marca-espana-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-113556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d2d84c383.jpeg"},{"id":113549,"title":"League of Legends | \"Somos buen\u00edsimos, est\u00e1bamos troleando\", Isurus Gaming se salva de la eliminaci\u00f3n","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-buenisimos-estabamos-troleando-isurus-gaming-salva-eliminacion-113549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9cfbddaae5.jpeg"},{"id":113551,"title":"El golpe de la previa: el pedido de Man\u00e9 a Florentino para ir al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-liverpool-pedido-ultima-hora-sadio-mane-real-madrid-fichajes-113551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d37eb9230.jpeg"},{"id":113545,"title":"\u00a1No va m\u00e1s! Brock Lesnar se retir\u00f3 de las artes marciales mixtas y no pelear\u00e1 en UFC","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-brock-lesnar-retiro-artes-marciales-mixtas-confirmo-dana-white-113545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9cb15d220b.jpeg"},{"id":113548,"title":"Caruso Lombardi en retrospectiva: \"En el f\u00fatbol peruano triunfan todos\" [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-dia-caruso-lombardi-ninguneo-futbol-peruano-video-113548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d17133b0f.jpeg"},{"id":113544,"title":"Se va, se va: Otamendi piensa salir del Manchester City y llegar\u00eda a este club de LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-otamendi-piensa-salir-manchester-city-llegaria-club-laliga-113544","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d0d195bb6.jpeg"},{"id":113546,"title":"PES 2019 | la eFootball.Pro, el eSport de Gerard Piqu\u00e9, confirma la fecha y horarios de sus finales","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-efootball-pro-esport-gerard-pique-confirma-fechas-horarios-finales-113546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ca37941e1.jpeg"},{"id":113542,"title":"Selecci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol Playa: la bicolor gole\u00f3 8-5 a Chile en 'Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico' por Eliminatorias","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-futbol-playa-bicolor-goleo-8-5-chile-clasico-pacifico-eliminatorias-113542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9c96778ea3.jpeg"},{"id":113543,"title":"Pelea de gigantes: Zidane y Simeone se enfrentan por el fichaje de joven promesa sudamericana","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-liga-santander-exequiel-palacios-interesa-atletico-madrid-peleara-real-madrid-espana-113543","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ccd3b970f.jpeg"},{"id":113541,"title":"El culebr\u00f3n de Pogba: quiere bajarse el sueldo para ir al Real Madrid, pero hay un problema","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-pogba-quiere-bajarse-sueldo-hay-problema-espana-113541","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9c8c08f3a5.jpeg"},{"id":113539,"title":"Caruso Lombardi asegur\u00f3 que lo llamaron de Alianza Lima para reemplazar a Miguel \u00c1ngel Russo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-caruso-lombardi-aseguro-llamaron-tecnico-intimo-video-113539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/09\/07\/59b15b4c7a7cf.jpeg"},{"id":113540,"title":"Amigos ante todo: el sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Iker Casillas luego que este sufra infarto","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/iker-casillas-cristiano-ronaldo-mensaje-portero-luego-sufra-infarto-porto-espana-113540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9c6764d780.jpeg"},{"id":113537,"title":"\u00a1Ni Thanos se lo pierde! La brutal ola de memes para el Barcelona vs. Liverpool de Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-memes-mejores-reacciones-redes-semifinales-champions-league-2019-fotos-113537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9c5afa68ec.jpeg"},{"id":113534,"title":"Puras figuras: los \u00faltimos grandes jugadores que han pasado por Barcelona y Liverpool [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-champions-figuras-jugaron-equipazos-fotos-113534","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9c61e844ac.jpeg"},{"id":113535,"title":"El comunicado desde casa: el mensaje del Real Madrid para Iker Casillas","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/iker-casillas-infarto-real-madrid-mensaje-ver-recuperado-pronto-nuestro-eterno-capitan-espana-nndc-113535","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9bff363a51.jpeg"},{"id":113533,"title":"Buenas noticias: el comunicado oficial de Porto luego que Iker Casillas sufra infarto","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/iker-casillas-sufre-infarto-comunicado-oficial-porto-luego-portero-espanol-sea-hospitalizado-nndc-113533","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9be4b1856c.jpeg"},{"id":113531,"title":"Los nuevo luego de \"Avengers: Endgame\": Ghost Rider regresa en producci\u00f3n live-action","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ghost-rider-hellstrom-regresan-producciones-live-action-traves-hulu-avengers-4-113531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b74d86907.jpeg"},{"id":113532,"title":"El monto que Alianza Lima proyectar\u00eda recibir por la venta de Kevin Quevedo al extranjero","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-monto-intimos-proyectarian-recibir-venta-kevin-quevedo-extranjero-113532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/09\/28\/5bae6f5688597.jpeg"},{"id":113530,"title":"Lo sufrimos todos: la reacci\u00f3n en el mundo tras el infarto de Casillas [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/iker-casillas-sufrio-infarto-practica-reaccion-prensa-mundo-fotos-espana-argentina-portugal-nndc-113530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b7e368e19.jpeg"},{"id":113521,"title":"Ni por ser su amigo lo perdona: las duras cr\u00edticas de Dani Alves a Neymar por agredir a un hincha en Francia","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-dani-alves-critico-amigo-companero-agredir-hincha-francia-nndc-113521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ae4899b6c.jpeg"},{"id":113518,"title":"Como si fuese un ni\u00f1o: Messi se emocion\u00f3 regalos antes del Barcelona vs. Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-partidazo-messi-recibio-regalos-emociono-video-nndc-113518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9a9f476517.jpeg"},{"id":113528,"title":"El infarto de Casillas: la operaci\u00f3n a la que fue sometido de \u00faltima hora en Portugal","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/iker-casillas-infarto-ultima-hora-operacion-sometido-portero-porto-espana-113528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b6d88000e.jpeg"},{"id":113524,"title":"Cachetazo para el Bar\u00e7a: el crack del City que desprecia el inter\u00e9s de 'Cul\u00e9s' en la previa de la Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-crack-manchester-city-le-interesa-cule-sorprende-champions-league-2019-113524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b5683b088.jpeg"},{"id":113527,"title":"Estamos contigo, Iker: el mensaje de Sergio Ramos en solidaridad con Casillas tras infarto","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/iker-casillas-sergio-ramos-mensaje-twitter-mostrando-apoyo-portero-luego-sufra-infarto-espana-113527","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b685f2817.jpeg"},{"id":113522,"title":"Era de esperarse: dirigencia del Liverpool lament\u00f3 violencia de sus hinchas en Barcelona","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-dirigencia-reds-lamento-violencia-hinchas-espana-113522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b4fe00ec2.jpeg"},{"id":113525,"title":"Atado: el preciso momento en que De Ligt dir\u00e1 que ser\u00e1 \u2018jugador\u2019 del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-ligt-jugara-lionel-messi-fecha-decidira-futuro-espana-113525","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9b453eb24b.jpeg"}]