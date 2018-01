League of Legends inició su competición del 2018 la semana pasada. En Norte América se esperaba que Team SoloMid sobresaliera pero fue todo lo contrario. Luego de muchos meses de ausencia llega la NA LCS con una jornada llena de acción.

A este eSport llegaron cuatro equipos nuevos provenientes de la NBA: OpTic Gaming, Golden Guardians, Clutch Gaming, and 100 Thieves, y demostraron que están aquí para quedarse. Inclusive antes de comenzar la temporada se realizaron diferentes fichajes, Yiliang "Doublelift" Peng y Zaqueri "aphromoo" Black son solo algunos de los que cambiaron de equipo.

Los ganadores:



- Team Liquid: este equipo europeo optó por no fichar a nuevas figuras del competitivo, prefirió quedarse con los más veteranos de la región y parece que le está dando resultados. En el fin de semana pasado tuvo que enfrentarse a Optic Gaming y Team SoloMid, ganando ambas partidas.



- Echo Fox: el equipo de la ex estrella de la NBA, Rick Fox, comenzó con pie derecho luego de ganar también sus dos partidas contra Clutch Gaming y Fly Quest.



- Cloud 9: decidió apostar por jugadores de la región de Europa y de Norte América. Una decisión singular teniendo en cuenta de que cada vez llegan más jugadores coreanos a las ligas de las regiones de todo el mundo. Gano sus dos encuentros contra CLG y Golden Guardians.



- 100 Thieves: viene directamente de la NBA y ha logrado colocarse temporalmente en la primera posición de la tabla. Ganó sus partidas contra CLG y Optic Gaming.



Los perdedores:



- TSM: hay que buscar hasta el fondo de la tabla para encontrar al gran favorito de la NA LCS. Tendrá la tarea de levantar su puntaje luego de perder las dos partidas contra FlyQuest y Team Liquid.



- CLG: es uno de los equipos más golpeados por la partida de sus jugadores estrellas. Cuenta con dos jugadores provenientes de Corea pero no ha sido suficiente.



- Optic Gaming: por el momento el nuevo equipo de la NA LCS no ha demostrado estar al nivel del competitivo de LoL. Esto se debe a que muchos de estos recibieron su pase directo sin clasificar en el Challenguer Series.



- Golden Guardians: también proveniente de la NBA, no ha logrado conseguir el objetivo y tendrá que desmostrar en las siguientes fechas. Perdió sus dos partidos contra Cloud 9 y Clutch Gaming.



Por otro lado, Clutch Gaming y FlyQuest se quedaron en el medio de la tabla luego de cerrar una primera semana con una victoria y una derrota.