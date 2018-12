Tranquilo, el competitivo de League of Legends no se muda de YouTube a Netflix. Se trata de la cobertura del eSport en un documental llamado " 7 Days Out", el cual fue anunciado a través de un tráiler oficial el día de hoy.

Se abordará todos los temas que tienen que ver con el detrás de cámaras de diferentes eventos, en este caso de la LCS NA, el eSport de LoL de Norte América. Otras grandes convenciones como el CHANEL Haute Couture Fashion Show, el Kentucky Derby y NASA’s Cassini Mission.

El episodio dedicado a League of Legends estará centrado en cuatro equipos de la liga. Se seguirá su preparación hacia las finales en Miami por el Spring Split 2018.



Por lo pronto, Riot Games no ha revelado todavía los cuatro clubes que serán parte del episodio del documental de Netflix. Pero podrás conocer cómo es el mundo de LoL por atrás.