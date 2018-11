Lee " Faker" Sang-hyeok llegó a lo más alto de los deportes electrónicos de League of Legends. Con tres copas del mundo y seis veces campeón del competitivo de Corea del Sur, se convierte en una estrella más del Salón de la Fama de los eSports.

La ESL anunció a través de un video que el jugador coreano quedará para siempre en la memoria de los gamers tras su logro del Salón de la Fama. Este fue creado en el 2016 y desde entonces ha inmolado a grandes estrellas del mundo de los deportes electrónicos.

Los primeros en ingresar al 'Hall of Fame' fueron Emil " HeatoN" Christensen (CS: GO) y Dennis "Thresh" Fong (Quake). El segundo es considerado por muchos como el primer pro-gamer de la historia. Pues ahora toco el turno de un jugador de League of Legends.

"Faker" es el sexto miembro del exclusivo grupo. Quien queda condecorado justo después de John " TotalBiscuit" Bain, in creador de contenido fallecido en el mes de mayo de este año. La ESL ya está a la espera del siguiente en "haber impulsado los deportes electrónicos al siguiente nivel".