Lee " Faker" Sang-hyeok es toda una estrella en League of Legends y recientemente en el mundo de los eSports. Pese a que su último año no fue el mejor, logró ingresar al Salón de la Fama de los deportes electrónicos como el jugador de LoL que más torneos importantes ha ganado.

Lleva en su pecho tres estrellas, que reflejan la conquista de Worlds (el Mundial de League of Legends) por parte de su equipo SK Telecom T1. En la edición del 2018 no llegó a clasificar y para el 2019 decidió mantenerse en casa para afrontar la siguiente temporada.

Tyler Erzberger, periodista del medio ESPN, logró conversar con el jugador surcoreano durante su participación en el All-Star 2018 sobre su ausencia en Worlds 2018 y el futuro de su carrera.



" Realmente no vi Worlds, (...) no se sentía bien ver el Mundial si no estaba allí. En vez de eso, me tomé el tiempo para descansar, para luego ponerme a pensar cómo podría mejorar para el siguiente año.



El estilo y el color de nuestro equipo cambiará. Hay muchos profesionales en los otros equipos también, así que habrán gran expectativa en nuestro equipo (SKT T1). Con eso en mente, solo teneos que trabajar más duro para cumplir con las expectativas. ".



A su vez, dejó una contundente frase que marcará su camino al competitivo de League of Legends del 2019: " No digo esto porque estoy confiado, pero este año China ha tomado todas nuestras coronas. el siguiente las recuperaremos todas.".