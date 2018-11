Los fichajes de League of Legends están más calientes que nunca. Desde que Riot Games decidió que de los 16 equipos competitivos de América Latina solo quedaran 8 en la primera división, comenzaron las negociaciones por la venta, préstamo y fichajes entre los clubes. Isurus Gaming no es la excepción, este es su plantel.

#IsurusLATAM



¡La jungla está en orden! 🇵🇪



Sebastián @OddieLAN Niño será el Jungler para la temporada 2019.



Este tiburón no vive en el océano, vivirá en la jungla. Viene de @Rainbow7lol.



¡Bienvenido a Isurus! 🦈 pic.twitter.com/NmNVbbJLzm — Isurus Gaming (@teamisurus) November 28, 2018

El día de ayer, por la noche, el 'Tiburón' sorprendió con grandes estrellas en su nuevo equipo. En primer lugar, el peruano Sebastián " Oddie" Niño Zavaleta pasó de Rainbow7 (México) al sur del continente (Argentina).

Pero se encontrará con caras conocidas, ya que su compañero de R7, Édgar " Seiya" Ali Bracamontes, también fue fichado para Isurus Gaming. A su vez, el poderoso Fabián "Warangelus" Llanos Bernal (ex Rebirth eSports) y Eduardo "Slow" Garcés (ex Kaos Latin Gamers) también se suman a este plantel de League of Legends.



Pero no son todo buenas noticias para el equipo argentino, "Aioros" y "Wardian" fueron los que debieron salir de la formación. Por lo pronto, Mateo "Buggax" Aroztegui seguirá en su posición habitual de 'top-laner'.