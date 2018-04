Kaos Latin Gamers ya tienen a su contrincante oficial de League of Legends que enfrentarán en Lima: Rebirth eSports. Este domingo se terminó de jugar la última semifinal entre Rebirth eSports y Furious Gaming, terminando 3-1 a favor del fénix.



A pesar de lo que parecía un partido ganado de parte de Rebirth, Furious Gaming no se quiso rendir hasta el último momento, hasta el punto de casi voltearles la partida cuando iban 1-1 en el marcador, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria.



La siguiente parada de la Copa Latinoamérica Sur será en Lima, Perú, donde veremos a KLG y Rebirth dejarlo todo en el Coliseo Dibos, uno de los estados más grandes y que más eventos ha albergado en todo el país.​

KLG vs. Rebirth (Foto: LAS) KLG vs. Rebirth (Foto: LAS)

Recuerden que los asistentes a este evento tendrán una bolsa de regalo de parte del mismo Riot Games. En ella encontrarán una bolsa ecológica de LoL, un prendedor de LoL, cartas coleccionables de campeones y un código de Jax Báculo Divino.

Jax Báculo Divino (Foto: League of Legends) Jax Báculo Divino (Foto: League of Legends)