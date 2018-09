Más de 160 jugadores participaron en el Red Bull Player One de League of Legends , solo uno levantó la copa durante el MasGamers Festival XII. La competición fue en el formato de 1 vs. 1 en la Grieta del Invocador.

Alejandro Bulnes, conocido como "Alezz B", fue quien se llevó el campeonato nacional. Él es un estudiante de Ingenieria Industrial en la Universidad Mayor de San Marcos y, por su puesto, gran aficionado de League of Legends.

Tuvo que enfrentarse a " AKA Batman" en la final, el cual cayó derrotado tres partidas a cero. “No me esperaba llegar a la final, hay bastantes buenos jugadores en Perú. Sabía que sería difícil, pero también que tendría posibilidades”,declaró a Redd Bull tras recibir el trofeo.

Con cinco años de experiencia jugando el MOBA de Riot Games ( League of Legends ) se lleva su primera competición importante. Ahora viajará a Brasil para recibir un entrenamiento oficial de parte de un jugador profesional de la escena competitiva de LoL. Será el representante de Perú frente a otros jugadores de Colombia, Brasil, Chile, Serbia, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Suecia, México, Portugal, Eslovenia, Kosovo e Irlanda.

League of Legends League of Legends (LoL): Red Bull Player One ya definió a su primer campeón de Perú. (Foto: Red Bull)