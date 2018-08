Se acerca las finales del Red Bull Player One de League of Legends. El conocido torneo con modalidad de 1 vs. 1 llegó por primera vez a Perú, se jugaron las partidas desde el 11 de agosto y cerrará en el Mas Gamers Festival XII.

La convención de videojuego y entretenimiento digital más grande del Perú acogerá durante el 31 de este mes, el 1 y 2 de septiembre a los mejores jugadores del 1 vs. 1 de LoL de Perú.

En total han sido cuatro clasificatorias de 64 participantes cada una. Se debía ganar dos partidas para pasar a la siguiente ronda y solo 8 serán los afortunados de luchar por el campeonato en el festival.

El ganador tendrá la oportunidad de jugar contra un jugador profesional de League of Legends , a modo de preparación para la Final Mundial del Red Bull Player One.