América Latina llevó dos equipos al Mundial de League of Legends ( Worlds 2018). Kaos Latin Gamers no tuvo una buena participación y se regresa a Chile luego de perder sus cuatro partidas iniciales. No obstante, Infinity eSports logró con este pentakill el pase a la ronda 2 de los Play-In.

El equipo costarricense lleva a tres peruanos en sus filas: Diego “ SolidSnake” Vallejo, Renato “Renyu” Gallegos y Diego “Arce” Chang. Pues fue el segundo jugador quien acertó todos los proyectiles contra Dire Wolves en el cierre de la partida que clasificó a Infinity eSports a la fase 2 de los Play-In.

El equipo latino de League of Legends está a punto de realizar una hazaña histórica para Perú y la región. Solamente deberá ganarle a G2 Esports, el equipo español, en una ronda eliminatoria de cinco partidas.

Sin duda, el contendiente europeo es complicado. Pero nada es imposible para los muchachos de Infinity eSports, quienes llegaron a Chile para dominar por tres a uno a Kaos Latin Gamers. League of Legends durante todo el fin de semana los Play-In para dar inicio a la fase de grupos.