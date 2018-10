Riot Games ha dado inicio a la fase Play-In de Worlds 2018 de League of Legends. En el primer día del Mundial se enfrentó Cloud9 vs. KaBuM; Gambit Esports vs. G-Rex; DetonatioN FocusMe vs. KaBuM; G-Rex vs. Kaos Latin Gamers; DetonatioN FocusMe vs. Cloud9; y Gambit Esports vs. Kaos Latin Gamers. Adjuntamos los resultados a continuación.

League of Legends League of Legends (LoL): resumen del día 2 de Worlds 2018 (Foto: Leaguepedia)

Por otro lado, el día 2 de Worlds 2018 arrancó con el enfrentamiento de Edward Gaming contra Infinity eSports (equipo con tres peruanos en su formación). Lamentablemente no ha sido un buen inicio para los latinos, ya que perdieron todas las partidas. El equipo costarricense no pudo controlar a Scout y cayó en la primera partida.

En cuanto a SuperMassive vs. G2 Esports, sorprendió el primer equipo con una victoria dominante frente a los europeos. A los 27 minutos la bola de nieve fue inminente. El partido 3 de League of Legends fue protagonizado por Dire Worlfs vs. Infinity eSports, pero como ya mencionamos antes los latinos perdieron también su segunda partida. Adjuntamos los mejores momentos.

La partida 4 la protagonizaron SuperMassive vs Ascension Gaming, la victoria fue de los primeros, pero los dejaron una 'pinturita' de arranque del Mundial de League of Legends con Leblanc. Acercándonos al final, tocaría el turno de EDward Gaming vs Dire Wolves en donde también el primero demostró gran fortaleza en las batallas de equipo.

La última partida entre G2 Esports vs Ascension Gaming nos dejó un robo de Baron para cerrar la jornada de Worlds 2018 de League of Legends. Te compartimos la tabla final de resultados del segundo día de la fase Play-In.

League of Legends League of Legends (LoL): resumen del día 2 de Worlds 2018 (Foto: Leaguepedia)