League of Legends | Sigue EN VIVO la última semana de la Liga Movistar Latinoamérica

América Latina define esta semana a los 6 mejores equipos de la Liga Latinoamericana de League of Legends. Esta competición cierra el domingo 14 de marzo sus últimos encuentros antes de dar inicio a los Playoffs, la ronda eliminatoria para conocer al campeón definitivo.



Los seis equipos que ya han logrado la clasificación hasta antes de iniciada la jornada competitiva son: Infinity Esports, All Knights, Rainbow7, Isurus Gaming y Pixel Esports Club. Entre los tres último definirán al último en pasar.

Recordemos que los dos último pasarán al corto torneo de promoción-relegación para conocer si se quedan en la liga o le dan pase a nuevos clubes de League of Legends.



El sábado 23 de marzo se enfrentarán los siguientes equipos:



- All Knights vs. Isurus Gaming - 14:00h

- XTEN Esports vs. Pixel Esports Club - 15:00h

- Infinity Esports vs. Furius Gaming - 16:00h

- Kaos Latin Gamers vs. Rainbow7 - 17:00h

- Infinity Esports vs. Isurus Gaming - 18:00h

- Pixel Esports Club vs. Furius Gaming - 19:00h



Mientras que el domingo 24 se cerrará la semana 10 del competitivo con los siguientes encuentros:



- XTEN Esports vs. Isurus Gaming - 14:00h

- Infinity Esports vs. All Knights - 15:00h

- Kaos Latin Gamers vs. Furius Gaming - 16:00h

- Pixel Esports Club vs. Rainbow7 - 17:00h

- Kaos Latin Gamers vs. All Knights - 18:00h

- XTEN Esports vs. Rainbow7 - 19:00h