Madkings vs. Froztfire Team EN VIVO en la final del Circuito Nacional Perú de LoL [VIDEO] Dos de los equipos mejor posicionados en el competitivo de League of Legends se enfrentan hoy en el Coliseo Dibos para definir un ganador del Circuito Nacional Perú: Madkings vs. Froztfire Team.

