La estrella chilena de League of Legends Fabián " Warangelus" Llanos se retira de Rebirth eSports. Así lo anunció el mismo equipo en las redes sociales, el cual está en un proceso e reestructuración tras las últimas decisiones de Riot Games sobre el competitivo de América Latina.

Llegó la hora de despedirnos

Agradecemos todo lo que diste por nuestra camiseta

Te deseamos el mayor de los éxitos en tu camino, sabemos que lograrás lindas cosas.

Te queremos mucho @1Warangelus , Rebirth siempre será tu familia!!#GoRBTpic.twitter.com/UR2T5Rf19i — Rebirth esports #GoRBT 🔥 (@Rebirthe_Sports) November 26, 2018

Recordemos que la empresa desarrolladora de League of Legends decidió que el servidor del norte y del sur unieran sus eSports. De esta forma solo han quedado 8 equipos en primera división; mientras que los restantes deberán buscar su cupo a través de los Circuitos Nacionales de cada uno de los países.

De esta forma, Rebirth eSports, a pesar de ser uno de los equipos más importantes de la CLS, quedó fuera de los ocho seleccionados. "Warangelus", uno de los mejores tiradores de la región, buscará mejor suerte en otro equipo.

Por lo pronto, no se conoce exactamente el siguiente club de League of Legends del chileno. Pero no es el único que se va de Rebirth eSports, también el 'coach' español Alejandro "Losan" López anunció su salida.