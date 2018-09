League of Legends prepara toda una fiesta en Worlds 2018 (el Mundial del MOBA). El 1 de octubre comenzarán a enfrentarse los equipos de las regiones menores en la fase Play-In, en la que América Latina participa con dos equipos: Infinity eSports y Kaos Latin Gamers.

Calendario de Worlds 2018 League of Legends (Play-In):



Día 1 - 01 de octubre:

Cloud9 vs KaBuM! e-Sports: 03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

Gambit Esports vs G-Rex: 04:00 (PER-MEX-COL) / 06:00 (ARG-CH)

DetonatioN FocusMe vs KaBuM! e-Sports: 05:00 (PER-MEX-COL) / 07:00 (ARG-CH)

G-Rex vs Kaos Latin Gamers: 06:00 (PER-MEX-COL) / 08:00 (ARG-CH)

DetonatioN FocusMe vs Cloud9: 07:00 (PER-MEX-COL) / 09:00 (ARG-CH)

Gambit Esports vs Kaos Latin Gamers: 08:00 (PER-MEX-COL) / 10:00 (ARG-CH)

Día 2 - 02 de Octubre:

EDward Gaming vs Infinity eSports: 03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

G2 Esports vs SuperMassive eSports: 04:00 (PER-MEX-COL) / 06:00 (ARG-CH)

Dire Wolves vs Infinity eSports: 05:00 (PER-MEX-COL) / 07:00 (ARG-CH)

Ascension Gaming vs SuperMassive eSports: 06:00 (PER-MEX-COL) / 08:00 (ARG-CH)

Dire Wolves vs EDward Gaming: 07:00 (PER-MEX-COL) / 09:00 (ARG-CH)

Ascension Gaming vs G2 Esports: 08:00 (PER-MEX-COL) / 10:00 (ARG-CH)

Día 3 - 03 de octubre

G-Rex vs Gambit Esports:03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

KaBuM! e-Sports vs DetonatioN FocusMe: 04:00 (PER-MEX-COL) / 06:00 (ARG-CH)

Kaos Latin Gamers vs Gambit Esports: 05:00 (PER-MEX-COL) / 07:00 (ARG-CH)

KaBuM! e-Sports vs Cloud9: 06:00 (PER-MEX-COL) / 08:00 (ARG-CH)

Kaos Latin Gamers vs G-Rex: 07:00 (PER-MEX-COL) / 09:00 (ARG-CH)

Cloud9 vs DetonatioN FocusMe: 08:00 (PER-MEX-COL) / 10:00 (ARG-CH)

Día 4 - 04 de octubre

SuperMassive eSports vs G2 Esports: 03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

Infinity eSports vs EDward Gaming: 04:00 (PER-MEX-COL) / 06:00 (ARG-CH)

SuperMassive eSports vs Ascension Gaming: 05:00 (PER-MEX-COL) / 07:00 (ARG-CH)

Infinity eSports vs Dire Wolves: 06:00 (PER-MEX-COL) / 08:00 (ARG-CH)

G2 Esports vs Ascension Gaming: 07:00 (PER-MEX-COL) / 09:00 (ARG-CH)

EDward Gaming vs Dire Wolves: 08:00 (PER-MEX-COL) / 10:00 (ARG-CH)

Ronda 2:

05 de octubre: 23:00 (PER-MEX-COL) / 01:00 (ARG-CH)

06 de octubre: 03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

06 de octubre: 23:00 (PER-MEX-COL) / 01:00 (ARG-CH)

07 de octubre: 03:00 (PER-MEX-COL) / 05:00 (ARG-CH)

League of Legends con esta etapa filtrará a solo cuatro ganadores que se sumarán a la fase de Grupos con los demás equipos de las regiones mayores.