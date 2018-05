League of Legends tiene nuevo campeón: Pyke, el Destripador de los Puertos

League of Legends presenta a un nuevo campeón que promete asustarte con su aterradora historia. Ya es hora de acabar con los rumores y qué mejor manera de hacerlo con un inquietante de presentación. Pyke, el Destripador de los Puertos, ha llegado para quedarse.



La historia de Pyke en League of Legends está basada en la venganza personal. No hay día en el que no esté dedicado a asesinar a quienes lo traicionaron el día de su muerte.



Campeones como Urgot y ChoGath también tienen una historia bastante oscura, pero Pyker da la talla con un video que parece sacado de una película de terror.



De momento, no hay más información sobre sus habilidades ni diseño dentro del juego. Ya será cuestión de tiempo para conocer a tan singular personaje.