En la segunda semana de los Playoffs del torneo de Apertura de la LLA (Liga Latinoamérica de League of Legends), el equipo All Knights emergió victorioso sobre Six Karma y Leviatán, asegurando su posición en la competencia. Preparándose para un enfrentamiento crucial, All Knights se enfrentará en un Bo5 de eliminación contra Isurus, quien ha tenido una semana para analizar a su oponente en este camino hacia las semifinales. ¿No quieres perderte de nada? Aquí te dejamos todos los horarios y canales para que disfrutes de toda la acción.

Hoy, martes 19 de marzo, se espera una “final anticipada” cuando Estral y Movistar R7 se encuentren nuevamente para determinar al primer finalista del Apertura. La partida está programada en una serie al mejor de cinco partidas a partir de las 4:00 pm MX | 5:00 pm CO y PE | 7:00 pm CH y AR.

Por su parte, el miércoles 20 de marzo, Isurus y All Knights competirán en otro Bo5 (4:00 pm MX | 5:00 pm CO y PE | 7:00 pm CH y AR). El ganador avanzará a las semifinales del 26 de marzo para enfrentarse al perdedor de la jornada anterior.

Los fanáticos de League of Legends en América Latina podrán disfrutar de la transmisión en vivo y todo el contenido relacionado con la LLA a través de los canales oficiales en YouTube, Twitch y el sitio web.

El ganador del apertura obtendrá un cupo para el Mid-Season Invitational 2024, programado para la primera quincena de mayo y se llevará a cabo en Chengdu, China.

Llaves del último tramo por el certamen (Liquipedia)

Miembros del equipo Estral Esports

Top - Zothve

Jungler - Josedeodo

Middle - cody

Bot - Snaker

Support - Ackerman

Miembros del equipo Rainbow7

Top - Summit

Jungler - Oddie

Middle - Lava

Bot - Ceo

Support - Lyonz

Miembros del equipo Isurus

Top - pan

Jungler - OnFleek

Middle - Kaze

Bot - Gavotto

Support - Shadow

Miembros del equipo All Knight

Top - Hidan

Jungler - Grell

Middle - Nobody

Bot - Trigo

Support - Gastruks

Acerca de Riot Games

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar a los juegos más enfocados en los jugadores del mundo. En 2009, Riot lanzó su primer título, League of Legends, que fue aclamado a nivel mundial. LoL se ha convertido en el juego de PC más popular del mundo y un impulsor clave del crecimiento explosivo de los esports.

Ahora que LoL entra a su segunda década, Riot sigue evolucionando el juego y, a la vez, ofrece nuevas experiencias con Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift, y varios títulos en producción. Además, es posible explorar el mundo de Runaterra a través de proyectos multimedia como música, cómics, televisión, entre otros.

Riot, fundado por Brandon Beck y Marc Merrill, tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con más de 2500 Rioters en más de 20 oficinas alrededor del mundo. Riot ha aparecido en numerosas listas de Fortune, entre ellas, “Las 100 mejores empresas para trabajar”, “Las 25 mejores empresas para trabajar en tecnología”, “Los 100 mejores lugares de trabajo para millennials” y “Los 50 mejores lugares de trabajo para la flexibilidad”.