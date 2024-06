Hoy tendremos acción en League of Legends para América Latina. El Torneo Clausura del MOBA para la región (LLA) anda por la segunda fecha de la Semana 1 y tenemos a un puntero en la tabla de posiciones. Te contamos las novedades del nuevo formato y cómo ver cada encuentro que definirá al representante latino para el Mundial de LoL.

La primera parte de los duelos programados para la Semana 1 se caracterizó por los empates. Isurus Gaming vs. Infinity y Estral Esports vs. Rainbow7 acabó en empate de 1-1 mientras Leviatán derrotó a Six Karma por 2-0, llegando así a la punta de la tabla con dos puntos.

¿Con ganas de ver las partidas? Las fechas del torneo de League of Legends serán los martes y miércoles en los siguientes horarios: 3:00 pm en México / 4:00 pm en Perú y Colombia / 5:00 pm en Chile / 6:00 pm en Argentina.

Para hoy, todos los equipos se enfrentarán de la siguiente manera:

Isurus Gaming vs. Leviatán (16:00 UTC-5)

Rainbow7 vs. Six Karma (18:00 UTC-5)

Estral Esports vs. Infinity (20:00 UTC-5)

Ten en cuenta que el formato actual no es el mismo al Torneo Apertura. La fase regular arranca con una etapa de “todos contra todos” de ida y vuelta con series al mejor de dos (BO2), en los que se jugarán 3 series por día. Se ha programado un total de seis semanas hasta el 23 de julio. Los vencedores de cada partida obtendrán 2 puntos y los empates serán de un solo punto para cada equipo.

Los mejores cuatro equipos clasificarán a la siguiente fase, mientras los dos últimos pasarán a la Fase Eliminatoria en la que habrá una llave de doble eliminación en series al mejor de cinco (BO5).

Los peruanos en LLA 2024

Hay dos peruanos a los que deberías prestar atención en todas las partidas. Sebastián Alonso Niño Zavaleta (Oddie) de Rainbow7 y Franco Sánchez Juaregui (Ganks) de Leviatán son los “jungler” de sus respectivos equipos.

Oddie ya tiene experiencia en los momentos críticos del LLA. Quedó en segundo puesto con Estral Esports en el Torneo Apertura 2024 y fue campeón en cada fase del competitivo regional en 2023. Ganks, por su parte, viene de ser campeón del Duelo de Reyes 2023, Liga Regional Norte 2023 y Elements League Opening 2023 con Saprissa Esports. Esperemos que esta vez pueda escalar aún más en el certamen latinoamericano.

Donde ver LLA 2024 - Torneo Clausura

Puedes ver los encuentros mediante los canales oficiales del evento en YouTube y Twitch.

Miembros de Estral Esports

Top - Zothve (Chile)

Jungler - Josedeodo (Argentina)

Middle - cody (Chile)

Bot - Snaker (Argentina)

Support - Ackerman (Argentina)

Miembros de Infinity

Top - ZOEN (Argentina)

Jungler - Grell (México)

Middle - Leza (México)

Bot - Trigger (Corea del Sur)

Support - TopLop (Argentina)

Miembros de Isurus

Top - Pan (Argentina)

Jungler - OnFleek (Corea del Sur)

Middle - Kaze (Argentina)

Bot - Gavotto (México)

Support - Loopy (Corea del Sur)

Miembros de Leviatán

Top - Jauny (Costa Rica)

Jungler - Ganks (Perú)

Middle - Cotopaco (Colombia)

Bot - VirusFx (México)

Support - Mun (México)

Miembros de Rainbow7

Top - Summit (Corea del Sur)

Jungler - Oddie (Perú)

Middle - Keine (Corea del Sur)

Bot - Ceo (Argentina)

Support - Lyonz (Argentina)

Miembros de Six Karma

Top - Buggax (Uruguay)

Jungler - Mir (Corea del Sur)

Middle - Seiya (México)

Bot - 5kid (Corea del Sur)

Support - IgnaVilu (Argentina)

