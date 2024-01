Arranca uno de los torneos más destacados de Latinoamérica. All Knights, Estral Esports, Infinity, Isurus, Leviatán, Movistar R7 y Six Karma se lanzarán a la batalla en el torneo de la Liga Latinoamérica de League of Legends Apertura 2024. El primer enfrentamiento será entre el actual campeón, Movistar R7, y Estral Esports este martes 16 de enero en un Bo3 lleno de acción. Te contamos cuáles son los horarios y qué debes hacer para disfrutar de la partida.

El torneo de League of Legends para la región se jugará tres días a la semana. Todos los martes, miércoles y jueves a las 16 hrs (MX) / 17 hrs (CO-PE) / 19 hrs (CL-AR) estarán llenos de acción, y qué mejor que ser testigo del choque entre Movistar R7 y Estral Esports.

Con el año nuevo, la LLA se renueva y en esta ocasión, trae consigo cambios para mejorar la dinámica de los enfrentamientos de manera más justa y precisa. Todos los detalles sobre las fases del torneo se pueden encontrar en el video explicativo del nuevo formato.

El formato de doble round robin con enfrentamientos al mejor de tres partidas tiene como objetivo elevar el nivel competitivo de la liga. Los equipos y jugadores tendrán más juegos en la fase regular, permitiéndoles alcanzar su máximo rendimiento más rápidamente. El cambio también entrega dos veces los encuentros más esperados por la audiencia y fomenta la creación de clásicos y rivalidades en la narrativa de los fanáticos del competitivo regional.

Finalmente, más encuentros permiten ofrecer contenidos interesantes de gameplay y jugadas emocionantes para compartir el día de las partidas y generar más conversaciones alrededor de League of Legends en la región durante todas las semanas de etapa regular.

Cómo ver las partidas del LLA Apertura 2024

Durante los tres días de competencia, todos los encuentros son transmitidos con el nivel de calidad de la producción en vivo en la arena de esports en Ciudad de México, así las marcas patrocinadoras de la liga y los equipos encuentra en el tercer día de competencia, un mayor espacio de exposición para llegar a las audiencias de la LLA.

Riot Games precisa que los interesados en disfrutar de la experiencia podrán seguir los encuentros de semana a semana de manera presencial en la Arena Artz Pedregal, ubicado en Ciudad de México. Otra alternativa es disfrutar de los enfrentamientos en las salas de cine de Cinemex. En caso de que no estés en México y aún así quieras estar al tanto de los resultados en vivo, te invitamos a hacer clic en los siguientes enlaces:

