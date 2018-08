Descarga Overwatch completamente gratis. Si todavía no has probado el shooter en primera persona de Blizzard , tendrás una oportunidad durante este fin de semana. Busca en la tienda virtual de PS4 y Xbox One el videojuego y descárgalo. Para PC deberás descargar el cliente Battle.net.

A la 1:00 p.m. del 25 de agosto se podrá disfrutar de Overwatch gratis; esta etapa sin pago terminará el 27 de agosto. Todo el contenido estará habilitado, así que no te olvides de probar todos los modos de juego.

Podrás, a su vez, comprar los elementos de personalización. Solo ten en cuenta que se guardará tu perfil hasta que realices la compra oficial de Overwatch.

De esta manera, mantendrás la experiencia ganada y todo lo obtenido en la etapa gratuita. Puedes descargar el cliente y Overwatch desde el siguiente enlace.